Edital de Licitação para restauração do Teatro Aracy Balabanian deve ser aberto ainda neste ano

A presidente da Fundação de Cultura (FCMS), Mara Caseiro, conversou na quarta-feira (25), com o governador Reinaldo Azambuja sobre agenda cultural, eventos e obras que vão acontecer até o final deste ano. Na ocasião, eles decidiram abrir ainda em 2019, edital de licitação para contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico de restauração e ampliação do Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG) e do Teatro Aracy Balabanian.

Fechado desde maio de 2016, o teatro receberia, inicialmente, reforma parcial para ser reaberto. Porém, a estrutura física do prédio e o novo Plano Diretor de Campo Grande, exigem obra de restauração e ampliação. “Já conversei com deputados federais para solicitar destinação de recursos que contemplem o resgate de patrimônios históricos como o Teatro Aracy Balabanian, a Casa do Artesão e o Castelinho, em Ponta Porã”, afirmou Mara Caseiro.

No início do ano, a presidente da Fundação de Cultura afirmou que a reforma emergencial do teatro era uma das prioridades do Governo de Mato Grosso do Sul na área cultural. Porém, devido à análise realizada por Corpo de Bombeiros, Agesul (Agência Estadual de Gestão Empreendimentos), funcionários do teatro e com a arquiteta da Fundação, Cláudia La Picirelli de Arruda, ficou constatada a necessidade de uma reforma mais ampla.

“Fizemos um levantamento no local e identificamos que questões estruturais como acessibilidade, projeto de incêndio, estrutura física, camarins e parte elétrica precisam de ajustes e melhorias. Por isso, nosso objetivo é abrir licitação para a realização de um projeto arquitetônico de restauro de todo o Centro Cultural”, disse Cláudia.

Além da estrutura física, outro ponto crucial para a realização da reforma foi a inclusão do Centro Cultural como um dos 294 imóveis inseridos no novo Plano Diretor de Campo Grande. Segundo Cláudia, como o prédio está localizado em Zona Especial de Interesse Cultural II (ZEIC), ele está protegido, não podendo ser demolido ou reformado sem a Guia de Diretrizes de Restauro (GDR) que, por sua vez, é regulamentada por ato do Executivo.

“Devido às novas exigências será elaborado um termo de referência para abrirmos a licitação e, assim, contemplarmos a restauração e adequação do Teatro Aracy Balabanian e do Centro Cultura”, explicou a arquiteta.

