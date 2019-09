Durante posse do PSDB Mulher em Dourados, Mara Caseiro defende obrigatoriedade de 30% das cadeiras legislativas às mulheres

A presidente estadual do PSDB Mulher de Mato Grosso do Sul, empossou na manhã deste sábado (14), o PSDB Mulher em Dourados. A administradora, Fátima Vieira, foi escolhida para assumir a presidência do segmento no município. Na ocasião, Mara defendeu a obrigatoriedade de 30% das cadeiras dos legislativos federal, estadual e municipal, serem destinadas às mulheres.

“As mulheres representam 52% de toda a população, então, o ideal, é nós termos esse mesmo número em representatividade nas Câmaras e no Congresso Nacional”, disse Mara. Presente no evento, o dirigente municipal do partido, Valdenir Machado, concordou com a correligionária. “Para montar as chapas das eleições, a lei determina o preenchimento de 30% das vagas pelo público feminino. Desta forma, assim como a querida presidente já disse, nada mais justo que essa obrigação também ocorra para a ocupação dos assentos das casas legislativas”.

Em seu discurso, a recém empossada presidente do PSDB Mulher em Dourados destacou a importância de incentivar as mulheres a ingressar na política. “Com a instituição do segmento aqui em Dourados, nós iremos fazer peregrinação nos bairros para promover o interesse da mulher na política”, comentou. Além das ações nas ruas da cidade, Fátima disse que haverá cursos na Câmara Municipal com o mesmo objetivo.

Ainda no evento, Mara Caseiro agradeceu o apoio do vereador Pr. Sérgio Nogueira, bem como de Valdenir Machado e de Maurício Peralta, que esteve na solenidade de posse representando o presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula. “Agradeço as mulheres que estão aqui, em especial a Fátima que teve a coragem de lutar pela maior participação das mulheres na política. Também agradeço o Valdenir e o vereador Pr. Sérgio pelo apoio aqui em Dourados”.

Após o ato, cerca de vinte mulheres filiaram-se ao PSDB. “Fico feliz com a coragem dessas mulheres que querem participar da transformação de uma sociedade melhor fazendo do município um lugar melhor”, ressaltou Mara Caseiro.

