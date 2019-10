Dr. Sami se reúne com representantes de entidades médicas para debater propostas para a área da saúde

Os principais representantes da classe médica em Mato Grosso do Sul e no Brasil, se reuniram na manhã desta sexta-feira (04) na Câmara municipal de Campo Grande.

O vereador Dr. Wilson Sami (MDB) recebeu em seu gabinete o recém empossado presidente do Sinmed (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul), Dr. Marcelo Santana.

Em seguida, se reuniu com o presidente da Fenam (Federação Nacional dos Médicos), Dr. Gutemberg Fialho; com o secretário-geral da instituição e vice-presidente do Sinmed, Dr. Carlos Fernando; com a presidente da AMMS (Associação Médica de MS), Dra. Maria José Maldonado; com o diretor de Defesa Profissional da AMMS e diretor de Formação Sindical do Sinmed, Dr. Valdir Siroma, com o conselheiro Federal de Medicina, Dr. Flavio Barbosa e o vereador Dr. Cury.

O objetivo da reunião foi estreitar os laços entre as entidades e a Casa de Leis, visando medidas para melhorias na área da saúde em Campo Grande.

“É muito importante mantermos contato com as entidades representativas de todos os setores. Na Câmara, entre minhas lutas está a melhoria da saúde, com atendimento de qualidade para a população e condições dignas de trabalho para os médicos e demais profissionais da saúde e a troca de ideias é fundamental para alcançarmos este objetivo”, destaca Dr. Sami, que é membro da Comissão Permanente de Saúde da Casa.

