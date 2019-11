Dr. Sami participa de lançamento da campanha Novembro Azul

Na última sexta-feira (1°) foi lançada no HCAA (Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão), a campanha Novembro Azul, voltada à orientação e prevenção ao câncer de próstata.



O vereador Dr. Wilson Sami (MDB) participou do lançamento da campanha, destacando a importância do exame periódico.



“Muitas vezes os homens deixam de se atentar à sua saúde e quando descobrem a doença já está em estágio avançado. É muito importante, à partir dos 50 anos, realizar o exame PSA (sangue) que, caso aponte alguma alteração, o paciente é encaminhado para o tratamento adequado”, explica.



A campanha Novembro Azul inicia nesta segunda-feira (04) e segue até o dia 29 de novembro, com distribuição demais de 100 senhas de exames ao dia. De acordo com informações do hospital, podem realizar o exame homens entre 50 e 75 anos, portando os documentos pessoais, em jejum e sem manter relações sexuais por pelo menos três dias antes.



O atendimento inicia às 6h e é por ordem de chegada e de acordo com a distribuição das senhas.



“Esta iniciativa do Hospital de Câncer Alfredo Abrão é importantíssima e merece ser reconhecida pelo incentivo ao cuidado com a saúde do homem. No último mês a campanha Outubro Rosa foi exemplo de ótimos resultados e esperamos que esta tenha a mesma adesão”, afirmou Dr. Sami.



Sobre o câncer de próstata – Segundo tipo mais comum da doença entre homens no Brasil (atrás somente do câncer de pele – não melanoma), é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos, de acordo com dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer). Estima-se que em 2018, pelo menos 68.220 novos casos tenham surgido no País.



Em geral, a apresentação dos sintomas é pouco percebida. Em sua fase inicial, o câncer da próstata evolui lentamente muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma ou, quando apresentam, são semelhantes aos do crescimento benigno da próstata (dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite). Na fase avançada, pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal. Por isso, a realização de exames periódicos é fundamental.

