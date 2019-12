Dr Loester faz Resumo geral de seu mandato 2019.

Na quinta – feira (19), na ultima sessão ordinária da Câmara Municipal 2019, o vereador Dr. Loester Nunes de Oliveira (MDB), líder do partido nesta Casa de Leis, fez um balanço geral de seu mandato: “Fizemos um trabalho em beneficio de campo grande, tive uma função muito grande na saúde, debatemos muito, e sei que precisamos fazer mais. Estive presente com meu trabalho, como vereador, fiscalizei e ajudei o Executivo. Eu fui uma voz contrária neste ano, tive uma grande função na votação contra isenção de impostos à grandes empresas, as custas do microempreendedor. Chego nesta final contente, feliz e com sentimento de dever cumprido.

– Projeto de Resolução 422/19 que trata da segunda edição do Programa Parlamento Jovem Municipal, O resultado teve uma surpresa: São 21 jovens parlamentares femininas e 8 masculinos. Segundo pesquisas, no Parlamento Jovem Municipal do país, essa é primeira com a maioria de meninas.

– Projeto de Lei que proíbe a fiscalização de trânsito por meio mecânico, eletrônico, fotográfico, radares portáteis e outros instrumentos de medição de velocidade autônomos. E também o cancelamento das multas provenientes dos equipamentos e a proibição da geração de novas multas.

– Todos os outros Projetos de Lei foram vetados pelo Executivo.

– Foram mais de 5 mil ( Cinco Mil) indicações apenas neste ano de 2019, a maioria atendida , proporcionando melhorias em vários bairros da capital. Por meio de carta de apresentação conseguimos bolsas de estudos em instituição de Ensino Superior e encaixe em vagas de trabalho oferecido por grandes empresas.

– Emendas Parlamentares beneficiou a Santa Casa e a Maternidade Cândido Mariano com aquisição de carros para buscar os frascos de leite das mães doadoras, além de ter beneficiado outras 11 instituições sociais.

– Apoiou e participou da campanha “Racha de Rua é Crime! Correr só no Autódromo!”. Projeto de Lei do Executivo para regulamentar o uso do autódromo.

– Como médico voluntário participou das seguintes Ações Sociais: Iª Feira do Empreendedor no Bairro Vida Nova, Ns ações sociais dos Bairros Silva Regina, Vila Almeida, Zé Pereira e Jardim Carioca, juntamente com o vereador Wilson Sami (MDB). Lembrando que a Ação Social em o médico parlamentar não compareceu, foram distribuídas fichas de atendimento gratuito em seu consultório particular.

Votou contra os seguintes Projetos do Executivo em 2019:

– Programa Habitacional Retrofit do Governo Federal e a proposta da Prefeitura Municipal em desapropriar o Hotel Campo Grande. Bem como Projetos de Leis do Executivo que isenta impostos para empresas “ricas” já instaladas aqui na Capital há muito anos.

Para o Inicio de 2020:

-Dr Loester já está elaborando Projeto de Lei que por meio de campanha de conscientização e palestras educativas, incentivará as futuras mães sobre a importância do acompanhamento do pré-natal no início da gestação.

“Aproveito a oportunidade para desejar meus sinceros votos de um Feliz Natal para todas as famílias, e um excelente 2020 com muita saúde e paz para todos nós. Quero lembrar à todos que vou continuar meu mandato ano que vem como este, Legislando para Campo Grande,” finaliza.

