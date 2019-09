Dr. Lívio participa com parceiros do Dia Mundial da Limpeza

Nesta sábado (21), acontece o Dia Mundial da Limpeza ou World Cleanup Day (WCD) com a confirmação de mais de 600 voluntários em Campo Grande, mas a expectativa é que o número passe dos 800, a partir das 07h30 com concentração no Centro de Educação Ambiental Anhanduí (CEA Anhanduí), que fica no parque Ecológico Anhanduí. Na mobilização o vereador Dr. Lívio e os parceiros da MR2 Consultoria Ambiental e Flora Pantanal estarão somando para tornar a cidade mais conectada e sustentável. O Objetivo é a higienização de uma das margens do rio Anhanduí como forma de chamar a atenção para o descarte correto do lixo.

Campo Grande se junta pelo segundo ano consecutivo a 1.200 cidades somente no Brasil e 150 países no mundo. Ano passado a iniciativa reuniu por aqui mais de 400 voluntários quando retiraram mais de 2 toneladas de lixo do Centro de Educação Ambiental Imbirussú. A idéia completa 15 anos desde que a nação da Estônia foi totalmente limpa por 50 mil pessoas em cinco horas. Para participar da ação é preciso se inscrever aqui.

Ação

A ação atende a meta 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (OMS), que propõe: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Nas últimas duas semana Lívio, MR2 e Flora Pantanal, além do secretário Luís Eduardo Costa da SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) tem se reunido para criar soluções verdes dentro dos ODS para Campo Grande.

Inicialmente o dia seria também destinado ao plantio de mudas pensando no Dia da Árvore (21 de setembro) como fundamental para o equilíbrio da vida, mas a ação será elaborada para outra oportunidade.

#meioambiente #sustentabilidade #eucuidocg

