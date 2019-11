Dourados no Governo Presente

O Município de Dourados foi atendido nesta quarta-feira em mais uma etapa do Governo Presente, que está sendo realizado no escritório regional da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Durante o evento, a prefeita Délia Razuk comentou sobre a iniciativa do Governo do Estado de atender os Municípios.

“Essa é uma ação corajosa do governador de estar frente a frente com o Legislativo e com o Executivo Municipal. As demandas que temos não só em Dourados, mas em todas as cidades, são muito grandes. O governador se mostra muito sensível e demonstra também o conhecimento dos problemas que afligem os municípios do estado. Para nós, em Dourados, foi realmente muito bom. Tenho certeza que os benefícios logo se farão visíveis”, disse a prefeita.

Saneamento em Dourados

A parceria entre o Governo do Estado, por meio da Sanesul, e o município de Dourados, garantem avanços significativos na área de saneamento e no fornecimento de água tratada para toda a cidade, além de coleta e tratamento do esgoto que está em constante expansão.

No município, de 2015 a 2019, o Governo do Estado investe em saneamento aproximadamente R$ 241,5 milhões. Esse valor é de recurso próprio da Sanesul e do Governo do Federal e abrange obras concluídas, em execução e a executar.

Canteiro de obras

Atualmente há várias obras em execução no município para ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Entre elas, perfuração de super-poços, construção de reservatórios e construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE-Ipê ), com capacidade de tratar 100 litros por segundo. Além disso, está sendo ampliada a rede coletora de esgoto e sendo feitas ligações domiciliares de esgoto, entre outras obras complementares.

