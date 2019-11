DOF descobre chácara com mais de um tonelada de maconha

PONTA PORÃ/MS (Correspondente) – Policiais do DOF descobriram no domingo (3) após investigações uma chácara que era utilizada como depósito de drogas, em Ponta Porã/MS. A apreensão ocorreu durante a Operação Hórus. Os policiais abordaram um motorista de Gol de cor branca e placas de Várzea Grande/MT. Durante a entrevista, o homem (62) estava nervoso e com respostas desencontradas. Perguntaram onde residia e se havia algum ilícito em sua residência. Ele disse que residia em uma chácara próxima e que poderiam ir até lá. Ao chegar na residência, os policiais visualizaram um indivíduo com uma espingarda que, ao perceber a aproximação policial, correu para o interior da casa.

O homem (48) disse que cuidava do local para motorista do Gol. Durante a vistoria na residência, os policiais localizaram a arma de fogo, uma espingarda municiada com cinco cartuchos, além de várias munições sendo: sete de calibre .380; seis de calibre 12; 45 de calibre .22; uma de calibre 7,62; e, uma de calibre 9mm. O motorista do automóvel Gol disse que alugava a chácara para guardar o entorpecente.

Em um cômodo da edificação de madeira ao lado da casa, os policiais localizaram vários sacos com volumes prensados da droga e um porão, com mais sacos do entorpecente. Um caminhão que seria utilizado para o transporte do entorpecente também foi apreendido. No total foram apreendidos 1.375 kg de maconha.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã/MS. Uma segunda equipe do DOF deu o apoio no deslocamento do material apreendido.

