DOF apreende veículo com 25 Kg de cocaína

AMAMBAI-MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (9), um veículo Mercedes Benz modelo B180, com placas do Paraguai, carregado com 23 volumes prensados de cloridrato de cocaína, com peso total de 24,7 quilos. A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial na região de Amambai/MS. Os policiais abordaram um caminhão guincho com placas de Corumbá (MS), que transportava a Mercedes Benz. Os dois paraguaios, que contrataram o serviço de guincho, divergiram nas informações sobre o motivo da viagem em território brasileiro. Após uma vistoria minuciosa no veículo e descobriram um compartimento oculto, onde estava o entorpecente. Após a localização da droga, os dois homens disseram que foram contratados para levar o veículo, com o entorpecente, de Corumbá até a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Disseram, ainda, que vieram com o veículo da Ciudad Del Este no dia 4 de agosto e permaneceram, em Corumbá, até a data de ontem onde pegaram o veículo com a droga. A ocorrência foi registrada na DEFRON, onde os dois paraguaios foram ouvidos e autuados, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.

