Do diagnóstico ao tratamento: Mais de 1,3 mil crianças receberam atendimento odontológico nas EMEIS

De janeiro a setembro deste ano, mais de 1,3 mil crianças de 0 a 5 anos, matriculados em dez Escolas Municipais Infantis (Emeis) de Campo Grande, foram atendidas pela equipe do Odontomóvel da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Os procedimentos realizados vão desde aplicação de flúor e escovação até tratamentos de especialistas em odontopediatria, como tratamento de canal em dentes decíduos (de leite) e cirúrgicos como frenectomia lingua, além do trabalho preventivo com a realização de atividades educativas, como teatro de bonecos.

Conforme levantamento do serviço, dos 1,3 mil pacientes avaliados, 1213 tiveram o tratamento concluído, 559 não necessitaram de nenhuma intervenção, sendo realizada a aplicação de fluor e limpeza, em 261 foi realizada aplicação de selante para prevenção, 334 foram diagnosticados com até 5 cáries e 158 com mais de 5 cáries.

O dentista e gerente administrativo da unidade móvel de odontologia, Guilherme Roncaglia Seco, explica que o cuidado com a dentição decídua, popularmente conhecido como dente de leite, é imprescindível para a saúde bucal da dentição permanente.

Ele destaca que atendimento no Odontomóvel é muitas vezes o primeiro contato das crianças com tratamento em saúde bucal, o que por sua vez, preserva a saúde e diminui o dano no futuro, contribuindo inclusive para a diminuição do gasto público nessa área com esse adulto, além de facilitar o acesso aos serviço.

“O Odontomóvel leva o atendimento do especialista em odontologia infantil para dentro dos Emeis de Campo Grande, e com a grande vantagem que as mães e pais não precisarem nem mesmo ir marcar, não precisam faltar ao trabalho para levarem seus filhos ao dentista, pois todo atendimento é feito na segurança do Emei onde estudam”, diz.

O Odontomóvel é composto por uma equipe de três odontólogas com duplo vínculo de 20h, 1 odontóloga de um vínculo de 20h, seis Auxiliares em Saúde Bucal, dois Ajudantes de Operação na Limpeza, 1 administrativo, 1 eletricista, 1 motorista, além do gerente administrativo. O serviço conta com dois ônibus preparados com duas cadeiras odontológicas cada um.

Comentários