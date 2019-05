Diogo Nogueira apresentará sucessos da carreira e homenagens a estrelas da MPB

A 20ª edição da Feijoada do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), no dia 25 de maio, terá como atração principal a apresentação do cantor Diogo Nogueira, com o show “Tá faltando o quê”.

O espetáculo traz ao público os maiores sucessos da carreira do cantor (alma boêmia, clareou e pé na areia, com mais de 31 milhões de visualizações no Youtube), mas também homenagens a estrelas da MPB.

Djavan (“Flor de Lis”, “Avião” e “Beiral”), Cazuza (“Codinome Beija Flor”), Gonzaguinha (“Sangrando”), Tim Maia (“Descobridor dos Sete Mares”), Zeca Pagodinho (“Cabô Meu Pai”, “Uma Prova de Amor” e “Quando a Gira, Girou”), Beth Carvalho (“Coisinha do Pai” e “Caciqueando”) e seu pai, João Nogueira, com o clássico “Espelho”, estão entre os homenageados.

No show, o cantor também traz ao público as músicas do seu último álbum, Munduê, que tem como destaques: “Coragem”, “Tá Faltando o Quê” e “Vapor de Arerê”.

O carioca Diogo Nogueira tem 11 anos de carreira e mais de um milhão de cópias vendidas de seus nove CDs e quatro DVDs, conquistando seis discos de ouro, três DVDs de ouro, dois de platina e um de platina dupla. Ele foi indicado ao Grammy Latino por todos os seus álbuns, vencendo duas vezes.

Feijoada do FAC

As camisetas para a 20ª edição da Feijoada do FAC (Fundo de Apoio a Comunidade), que acontecerá no Bosque dos Ipês, podem ser adquiridas na entidade, pelo valor de R$ 190,00. Toda a renda será destinada à compra de agasalho para auxiliar a população mais carente da capital.

“Contamos com a colaboração de toda a sociedade de Campo Grande para nos ajudar com as vendas das camisetas, para que a gente possa fazer o bem, aquecendo as famílias que vão precisar neste inverno. Convocamos Campo Grande para mais este evento de sucesso”, declarou a presidente do comitê gestor do FAC e primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad.

O Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações e desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O FAC também é um catalisador de doações durante todo o ano, como roupas, calçados, alimentos não perecíveis, móveis, eletrodomésticos, ou seja, tudo aquilo que está em bom de estado de uso. Além disso, promove cursos de capacitação e oficinas que visão geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

Serviço:

Evento: Feijoada do FAC (Fundo de Apoio a Comunidade) Vigésima Edição

Local: Shopping Bosque dos Ipês.

Horário 11h

Data: 25 de Maio – Sábado

Endereço: Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados,

Bosque Expo – Bosque dos Ipes.

Atração – Diogo Nogueira http://diogonogueira.com.br/

Valor: R$ 190,00

Camisetas a venda no FAC – 2020 1361 e pelo whatsApp: 99182 1770

Comentários