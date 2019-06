Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado com tour pelos córregos de Campo Grande

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, 5 de junho, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), organizou um passeio guiado que, através do City Tour, percorreu os principais córregos da cidade, como a Bacia do Prosa, onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as características e curiosidades históricas desses locais.

O grupo estava acompanhado pela professora da Rede Municipal de Ensino (Reme), Analice Teresinha Talgatti Silva, autora da coletânea “Diálogos Pedagógicos Geoambientais: Paisagens e Lugares de Campo Grande”. A educadora disse que a atividade é uma oportunidade para que as pessoas reflitam sobre sua contribuição pessoal para a preservação do meio ambiente e da cidade como um todo.

“É importante os campo-grandenses conhecerem seus córregos e preservá-los. É uma oportunidade para que cada um, de alguma forma, possa refletir sobre a sua contribuição para a preservação dos recursos hídricos. Essa visita permite uma avaliação de como estão esses córregos diante do acelerado crescimento urbano”, disse Analice.

Além de representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dos conselhos gestores das Unidades de Conservação, a atividade foi aberta para a população em geral. Com saída do Parque Florestal Antônio de Albuquerque – Horto Florestal, o passeio faz parte do projeto “Conhecendo as águas de Campo Grande”, cujo objetivo é estimular e fortalecer uma consciência crítica sobre a problemática socioambiental que envolve o planejamento urbano, resgatando também o papel central que as águas tiveram no surgimento e desenvolvimento do Município.

O coordenador de Educação Ambiental da Planurb, Vinícius Zanardo fez coro às palavras de Analice e reforça que a população precisa entender a importância dos córregos para a cidade. “Diante da expressiva procura, decidimos abrir esse passeio guiado para a população, no sentido de mostrar a importância das águas da nossa cidade, que tiveram um papel muito importante no surgimento de Campo Grande e também é uma oportunidade de fazermos um resgate histórico”.

A estudante de Ciências Biológicas Taliane Silva de Oliveira conta que procurou pelo passeio na intenção de ganhar mais conhecimento.“Acho interessante todo mundo conhecer um pouco da história de Campo Grande, saber como ela foi fundada e entender a influência do meio ambiente na nossa vida dentro da cidade. A intenção aqui é aprender e depois compartilhar esse conhecimento de tudo que a gente viu para que todos tenham mais consciência sobre o ecossistema, no sentido de saber cuidar e preservar”.

Passeio Guiado

No mês de março deste ano foi realizada a primeira edição do passeio guiado, em comemoração do Dia Mundial da Água. Na ocasião, o evento contou com a participação de representantes do governo municipal e dos órgãos colegiados do Município, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) e os conselhos gestores das Unidades de Conservação.

Dia do Meio Ambiente

No dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, a data visa alertar a população mundial para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

