Dia de glória: Com apoio de Coronel David, Agepen forma novos agentes penitenciários

Coronel David é considerado pelos formandos um verdadeiro aliado na luta pelo curso de formação e a tão sonhada nomeação

O deputado estadual Coronel David (PSL), participou na manhã desta sexta-feira (20), da aula de encerramento do 37º Curso de Formação de Agentes Penitenciários de Mato Grosso do Sul. A aula de encerramento foi realizada no CEFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar) aos 453 alunos formandos, que fizeram o juramento necessário ao ingresso na profissão. “Hoje é um dia muito especial para os novos formandos e principalmente à segurança pública de MS. Essa luta foi nossa, estive muitos meses junto aos candidatos, fizemos muitas reuniões, articulamos muito junto ao Governo, trabalhamos muito e fomos incansáveis na luta por um novo curso de formação, totalizando mais de mil novos agentes penitenciários prontos para atuar a favor da nossa sociedade. Me sinto feliz, honrado por fazer parte deste momento e reforço aqui novamente o meu comprometimento em lutar pela tão sonhada nomeação para reforçar o quadro de servidores do sistema penitenciário”, destacou Coronel David.

Referência em concursos públicos

“O deputado estadual Coronel David está de parabéns por mais este trabalho. Ele é uma referência no apoio a candidatos de concursos públicos na área de segurança e a presença dele aqui hoje coroa um trabalho de excelência entre os candidatos formados, o deputado e o Governo do Estado, pois houve muito respeito, diálogo e articulação. Em breve as nomeações acontecerão para que todos possam ser felizes em suas carreiras e ingressar no sistema penitenciário o quanto antes”, disse Édio Viegas, Secretário Adjunto de Administração da SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização) de MS.

Deputado sempre presente

O parlamentar luta pela causa dos aprovados no concurso da Agepen desde 2016. Batalhou pela nomeação e posse dos 438 candidatos e conseguiu articular junto ao Governo do Estado a convocação de mais 500 candidatos remanescentes que fizeram um novo Curso de Formação e se formaram nesta sexta-feira (20). “A articulação do deputado foi fundamental para que estivéssemos aqui hoje. Se não fosse por ele, talvez o nosso curso de formação nem aconteceria. Ele foi nosso parceiro e sempre esteve com a gente em nossa luta. Estamos muito felizes, aguardando a tão sonhada nomeação e contamos com o apoio do Coronel David para que isso ocorra o mais rápido possível”, frisou Diego Aranda, presidente da comissão dos novos agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul.