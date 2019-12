Terça-feira, 03 de dezembro de 2019.

Primeira:

Governo do Estado mandou depositar hoje os salários dos servidores que amanhã já poderão serem sacados. O 13º será pago dia 18. O pagamento de dezembro será depositado dia 3 de janeiro. Ao todo o governo injetará R$ 1,4 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul.

Segunda:

Presidente Jair Bolsonaro ligou pessoalmente para o dono da Pamonharia Caipira, em Uberlândia-MG, cuja propriedade o INCRA estava tentando toma-la. Bolsonaro pediu à Ministra da Agricultura e Pecuária Tereza Cristina resolver aquele e todos os demais problemas de titulação, desde que quem comprou esteja trabalhando a terra.

Terceira:

A Brink’s, uma das maiores transportadoras de valores do Brasil, foi assaltada ontem pela segunda vez na rodovia Caarapó/Amambai. Dez homens armados com fuzis e em 3 carros cercaram o carro-forte e sacaram os malotes. Ninguém ficou ferido e até agora ninguém foi preso.

Quarta:

Deputado Felipe Orro disse hoje no programa “Boca do Povo” na FM-101.9, que cai impedir o fechamento de duas escolas estaduais em Aquidauana. Falou da rodovia que vai ligar Aquidauana/S. Gabriel D’Oeste, integrando a região sudoeste à Rota Bioceânica. Orro também confirmou que sua esposa Dra. Viviane será candidata a prefeita em Aquidauana em 2020.

Quinta:

Justiça meteu a caneta no Conselheiro do Tribunal de Contas Osmar Jerônymo, condenando-o pelos crimes de improbidade administrativa e fraudes de quando foi secretário no Governo do Estado. Osmar terá que devolver mais de meio milhão aos cofres público e foi multado em R$ 750. Osmar poderá perder a função pública em caso de trânsito em julgado.

Sexta:

Bruxa solta nas rodovias do estado. Na 463 (Dourados/Ponta Porã) capotamento de um ônibus da Queirós, na madrugada feriu 10 pessoas. No Grande Anel próximo a Campo Grande dois capotamentos: de um veículo de passeio e uma carreta.

Sétima:

Policiamento na área central não está dando mole para a ladrãozada. 50 Guardas Municipais estão de olho 24 horas em toda a movimentação para evitar problemas e garantir a segurança dos consumidores. Auxilia o trabalho 17 câmeras de monitoramento de alta definição. Todo mundo elogiando a segurança implantada pelo prefeito Marquinhos.

Oitava:

Ontem o Consórcio Guaicurus entregou para o transporte coletivo da Capital mais 35 novos ônibus. Esses novos veículos vão garantir um transporte de qualidade, pontualidade, rapidez e segurança.

Nona:

Santa Catarina entra na Era dos Superportos. O primeiro a ser instalado em Balneário Barra do Sul, receberá investimento de quase R$ 5 bilhões. Receberá os maiores navios do mundo, com terminais de cargas e passageiros. O projeto vem assinado pelo arquiteto Jaime Lerner. É o que está faltando ao nosso Estado em relação a Porto Murtinho.

Décima:

A Viação São Luiz está na pinimba. Além de acumular gravíssimas denúncias na sua operacionalidade agora teve 4 linhas suspensas pela Agepan. Quem comprou passagem por ela será acomodado noutras empresas. A suspensão vai durar inicialmente até o próximo dia 10.

CHICOTADA DO DIA!

As estradas federais depois que tiraram os radares móveis se transformaram em pistas de corridas. Um autêntico salve-se quem puder. O número de acidentes cresceu 22%. Motoristas apressados estão colocando a vida deles e das demais pessoas em risco. Para os apressadinhos que saem e nem querem saber se chegam, nossa “tripla” chicotada do dia.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

