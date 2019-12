Detran-MS registra aumento de 8% na frota de veículos do Estado

Dados do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) revelam um aumento de pelo menos 8% no número de veículos registrados no Estado de 2017 até agora. Se no primeiro ano avaliado o MS contava com 1.482.652 veículos, até novembro de 2019 esse número já ultrapassou a marca de 1,6 milhão, e a previsão é de que até o final do ano aumente mais ainda – entre 10% a 15%.

Segundo o diretor de Veículos do Departamento, Agrícola Pedroso, o último mês do ano é, também, o de maior movimento com a emissão de CRLV´s (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), o que indica a intensa movimentação de compras de veículos zero quilômetro.

“Esse dado só demonstra que nosso Estado está crescendo economicamente, o que é muito positivo já que aumenta também a arrecadação e deixa claro que o poder aquisitivo do sul-mato-grossense tem aumentado”, enfatizou. Para ele, o índice também aponta a necessidade do Departamento dar continuidade ao trabalho de Educação para o Trânsito, que já vem sendo desenvolvido de forma permanente no Estado.

Muito mais do que uma fiscalização ostensiva, o trabalho do Detran em Mato Grosso do Sul tem sido voltado para a educação no trânsito com ações específicas em salas de aulas, campanhas em canais abertos de tv, rádio e internet, além de ações pontuais nas ruas do Estado, principalmente em regiões consideradas de maior fluxo ou incidência de acidentes.

“Ao motorista, fica a dica para que mantenha em dia o documento do seu veículo e utilize nosso espaço viário com prudência e respeito às normas de trânsito para que haja espaço para todos”, concluiu Pedroso.

Campo Grande, Capital do Estado, é a cidade com maior número de veículos. São 589.818 veículos registrados. No total, 38,7 mil a mais do que em 2017, ou seja, aumento de 7%.

Em segundo lugar, no ranking das cidades com maior frota, vem Dourados, com 157.076 veículos. Logo atrás, a cidade de Três Lagoas, com 87.417 veículos.

