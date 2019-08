Detran-MS participa de simulado de acidente que contou até com helicóptero de salvamento da PRF

O cenário é de caos. Acidente envolvendo três veículos: um caminhão tanque carregado de combustível, uma motocicleta e dois carros de passeio, resulta em oito vítimas no km 466 da rodovia BR-163, em Campo Grande nesta sexta-feira (30). Sangue, grito, desespero, sirenes do bombeiro e até um helicóptero de resgate. Tudo parecia muito real, mas não passava de um simulado realizado pela CCR Vias em parceria com outros 15 órgãos ligados ao trânsito e atendimentos emergenciais.

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) fez parte deste trabalho, com a participação de agentes de fiscalização de trânsito que aproveitaram o momento para garantir a experiência no atendimento.

Para o agente Joilton Santos, que participou como avaliador no evento, apesar do ‘acidente’ ter ocorrido em uma rodovia federal, onde os primeiros atendimentos são feitos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), a participação do Detran é importante, já que acidentes ocorrem também nas vias urbanas. “Já tivemos o treinamento teórico com a PRF e agora esse simulado nos possibilita a vivência e nos apresenta os vários fatores que podem ocorrer durante um episódio como esse”, explicou.

Durante a avaliação foram levados em conta vários aspectos como o tempo de chegada das viaturas de socorro, os procedimentos adotados e o uso correto dos equipamentos. Também foram avaliados os primeiros atendimentos de forma a evitar que o ‘derramamento de combustível na via’ pudesse ocasionar algum tipo de explosão.

Também estiveram no simulado as agentes de fiscalização de Trânsito Joelma Aristimunha e Claudia Gomes.

O simulado indica que um dos veículos teria invadido a pista contrária e se chocado com um caminhão, que tombou na pista causando o derramamento de produto inflamável na pista. Ao tentar desviar do acidente, o outro veículo capota e sai da rodovia. Para dar mais realismo à cena, o caminhão foi abastecido com água, o que exigiu das equipes a adoção de medidas necessárias para conter o vazamento.

A simulação exigiu ainda a mobilização de equipes para socorrer as vítimas, interpretadas por atores. No caso, oito pessoas tiveram de ser resgatadas, sendo que uma estava ilesa, duas com ferimentos leves, uma moderada, outras duas em estado grave e duas em óbito. Uma das vítimas em estado grave, inclusive, teve de ser transportada até o hospital pelo helicóptero da PRF-MS.

Conforme o gestor de Atendimento da CCR MSVia, Luiz Fernando De Donno, a ação vai muito além da integração entre as entidades. “Estamos sempre trabalhando em busca de inovações no intuito de salvar e preservar vidas. Quem ganha é a sociedade, com serviços cada vez melhores, principalmente em situações tão urgentes como são os acidentes”, explica.

Para o diretor-presidente Detran-MS, Luiz Rocha, reunir todas as entidades em uma atividade como essa representa não apenas a união entre todas as forças de atendimento emergencial, mas a eficácia do trabalho de todas elas. “Além disso, fica claro que o Mato Grosso do Sul está preparado para situações com um grau elevado de complexidade como o de um acidente envolvendo várias vítimas e o vazamento de produtos perigosos na natureza”, enfatizou.

Além do Detran-MS, o simulado também envolveu equipes do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) da CCR MSVia, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul, Polícia Rodoviária Federal, PMMS (Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul), PMA-MS (Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul), Coordenadoria Geral de Perícias, Defesa Civil Estadual, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e Energisa. A transportadora Kátia Locatelli também foi parceira no evento, cedendo o caminhão para o cenário.

Comentários