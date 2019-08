Detran-MS leva simuladores de impacto e embriaguez ao Rally dos Sertões

Pela primeira vez na história, o Rally dos Sertões terá largada prevista para acontecer em Campo Grande. É também a primeira vez que o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) participa de um evento desta magnitude. O Departamento marca presença com um espaço para a apresentação de duas grandes novidades que prometem levar os motoristas à uma importante reflexão sobre velocidade e a mistura bebida alcoólica e direção.

Os simuladores de impacto e embriaguez serão destaques apresentados pelas equipes de educação e fiscalização do Detran-MS durante o evento na Praça do Papa.

Recentemente, a diretoria de Educação para o Trânsito do Detran-MS adquiriu óculos que simulam o estado de embriaguez das pessoas, tornando a visão reduzida e turva. Neste caso, há dois tipos de lentes, um que simula a embriaguez em alto e outro em baixo teor de álcool.

“O cidadão coloca os óculos e passa por vários obstáculos. Com isso compreendem que o álcool faz com que a consciência se perca de forma gradativa e isso interfere na hora de conduzir um veículo”, explica a tecnóloga em Educação para o Trânsito do Departamento, Lidiana Freitas.

Já no caso do simulador de impacto, o equipamento demostra como o motorista sofre durante uma batida há 10 km/h em dois momentos, com e sem o cinto de segurança.

Programação

A programação do Rally terá início no dia 21, com a abertura da área de box na Feira Central. No dia seguinte, o Detran-MS terá seu estande na Feirona com espaço reservado para tirar dúvidas sobre como regularizar veículos modificados.

No dia 23, está prevista a abertura ao público da Chamada Vila dos Sertões, também na Feirona, e carreata oficial marcada para às 13h.

A largada oficial da corrida será na Praça do Papa no dia 25, com deslocamento até Costa Rica, totalizando 487 km. De acordo com a organização do evento, a prova começa seguindo um trilho de trem, trecho bem estreito, que exigirá atenção para não escorregar. Será um dia com nível técnico razoável, piso mais arenoso, mas bom para acelerar.

O Rally dos Sertões 2019 vai cruzar seis estados brasileiros com passagem que inclui, além do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e Ceará. Considerado o maior evento off-road das Américas, os competidores passarão por 40 cidades brasileiras.

Trânsito não é lugar de velocidade

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Luiz Carlos da Rocha Lima, a participação em eventos como este deixa clara a preocupação do órgão no que se refere a conscientização dos motoristas.

“Sabemos que há muitas pessoas que gostam de altas velocidades, mas precisamos deixar claro que isso se aplica apenas a lugares reservados para a prática do esporte, como é o caso do autódromo e de outros espaços previamente sinalizados pelo órgão responsável”, afirmou.

O chefe de fiscalização do Detran-MS, André Canuto, explica que outra preocupação é com o uso de bebidas alcoólicas antes de dirigir. “Desde o começo do ano até agora já registramos pouco mais de duas mil autuações de motoristas embriagados”, afirmou.

Conforme a diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, “as atividades simuladas serão monitoradas por um servidor e voltadas para conscientização dos riscos advindos da direção veicular sob influência de álcool”, concluiu.

Comentários