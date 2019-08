Detran-MS e Rally dos Sertões estarão juntos na Feira Central nessa quinta e sexta-feira

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dará início a sua programação junto ao Rally dos Sertões nesta quinta-feira (22) na Feira Central de Campo Grande. Na oportunidade, agentes de fiscalização e gestores de educação do Departamento estarão no estande montado para o evento com informações sobre o que fazer para regularizar veículos modificados.

“Muitos motoristas apreciam carros rebaixados, outros optam por mudar a cor do veículo ou acrescentar algo que não seja original como pneus mais altos e mais largos. Tudo isso pode ser feito desde que o proprietário faça as devidas alterações nos CRLV´s (Certificados de Registros e Licenciamentos de Veículos)”, explicou o chefe de Fiscalização do Detran-MS, André Canuto.

Durante o evento, a APPA 67 (Associação de Pilotos Amadores de Automóvel Misto, de Competição, Motocicleta e Preparadores do Estado de Mato Grosso do Sul) irá expor veículos com características modificadas para que o público saiba quais tipos podem rodar em vias públicas e quais deve ter acesso restrito à pistas de corridas.

Para ele a participação do Departamento em um evento com o porte do Rally dos Sertões que, pela primeira vez estará em Campo Grande, é de suma importância pois é lá que está o público alvo. “Sabemos que muitos são motoristas por necessidade, mas há também os motoristas que são aficionados por carros, é o caso destes que fazem as adaptações”, explicou.

Simulador de embriaguez

Durante o evento quem visitar o estande do Detran, terá a oportunidade de passar por um teste simulador de embriaguez aplicado com a utilização de óculos. O equipamento possui dois tipos de lentes que demonstram os efeitos da bebida alcoólica em baixo e alto teor.

Recentemente, a diretoria de Educação para o Trânsito do Detran-MS adquiriu os óculos e também o simulador de impacto. Este estará a disposição do público durante o evento de sábado na Praça do Papa. “O cidadão coloca os óculos e passa por vários obstáculos. Com isso compreendem que o álcool faz com que a consciência se perca de forma gradativa e isso interfere na hora de conduzir um veículo”, explica a tecnóloga em Educação para o Trânsito do Departamento, Lidiana Freitas.

Já no caso do simulador de impacto, o equipamento demostra como o motorista sofre durante uma batida a 10 km/h em dois momentos, com e sem o cinto de segurança.

A largada oficial do Rally será na Praça do Papa no dia 25 com deslocamento até Costa Rica, totalizando 487 km.

Na quinta e sexta-feira, a tenda do Detran estará aberta das 18h até às 21h. No sábado a programação terá continuidade na Praça do Papa.

