Desembargadores de MS são homenageados na AL pelos 40 anos de Poder Judiciário

Uma cerimônia repleta de lembranças e sentimento de dever cumprido marcou a homenagem aos Desembargadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, concedida pela Assembleia Legislativa de MS em razão dos 40 aos de criação do Estado e de seus três Poderes, que ocorreu na noite desta terça-feira (22), no Plenário Júlio Maia. Magistrados que atuam no TJMS e os aposentados receberam uma justa homenagem pelo trabalho de uma vida, que tornou a Justiça de MS referência nacional.

De proposição do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, foi uma noite dedicada aos desembargadores que também fazem parte dos 40 anos de história Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Como reconhecimento, os magistrados receberam o Diploma de Honra ao Mérito e o selo comemorativo alusivo aos 40 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

No início da cerimônia, o Coral do Tribunal de Justiça, regido pelo maestro Nilo Cunha e formado por servidores e colaboradores, abrilhantou a noite. Na sequência, foi apresentado um vídeo comemorativo dos 40 anos de TJMS, que contou detalhes históricos, curiosidades e contou com relatos de Desembargadores de ontem e hoje, relembrando o passado glorioso e o presente vanguardista do Corte sul-mato-grossense.

Toda a cerimônia de homenagens e os bastidores, com entrevistas com todos os homenageados presentes, tiveram transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canal 9 da Net, pela Rádio Web e pelas redes sociais da Casa de Leis. Todo o evento pode ser conferido pelo link https://www.youtube.com/watch?v=r4gu7qMJmh4.

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Paschoal Carmello Leandro, agradeceu a homenagem conferida pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. “Em nome de todos os magistrados e dos nossos servidores agradeço a homenagem que a Assembleia presta hoje ao Judiciário. Esta honraria consagra com relevância o valor da Justiça para a história sul-mato-grossense, agradeço também ao magnífico vídeo histórico do Poder Judiciário, lembrando inclusive daqueles colegas nossos que já partiram. O tempo presente desta instituição se faz grande pelo trabalho do passado e direcionam o nosso futuro. Esta homenagem dos parlamentares exprime o reconhecimento deste valor, ao qual pretendemos continuar dignos nas próximas décadas”, disse o presidente do TJMS.

Ele destacou ainda pilares sólidos que sustentam uma justiça célere e cidadã que busca aperfeiçoar o Estado Democrático de Direito. “Nossos pilares, baseados em valores sólidos com compromisso ético, imparcialidade, transparência, comprometimento e responsabilidade social e ambiental, nos levam em busca de referência do nobre ofício de julgar. Dando a devida manutenção ao Estado Democrático de Direito e este é o nosso papel com a sociedade”, disse o magistrado contando que ser realizado por fazer parte desta história.

Poderes que nasceram juntos, pouco depois da criação de Mato Grosso do Sul, o Judiciário e o Legislativo caminham de mãos dadas desde a instalação da Assembleia Constituinte, no dia 1º de janeiro de 1979. Na ocasião, foram também empossados os quatro primeiros desembargadores nomeados pelo governador do Estado, quórum mínimo definido pela Lei Complementar 31, de 11 de outubro de 1977, para o funcionamento do Tribunal de Justiça.

O presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, enalteceu o papel do Poder Judiciário para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Estamos prestando homenagem as quatro décadas que o Poder Judiciário tem honrado e engrandecido a história do nosso Estado, e que fazem a história constitucional deste Parlamento contemplando em cada um dos homenageados estes valores de confiança nas instituições que juntas constroem uma sociedade igualitária. E feliz é a sociedade que pode celebrar o passado e futuro da justiça, que é a garantidora das liberdades. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul respeita as instituições, pois trabalhamos em conjunto em prol do povo sul-mato-grossense”, declarou.

Para falar em nome dos Desembargadores do Passado e do Presente, o Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva falou em nome dos homenageados. “Gostaríamos de cumprimentar aqueles que realmente são os verdadeiros heróis que legaram um Poder Judiciário pujante e promissor. Eu quero aqui falar daqueles juízes de 40, 50 e 60 anos atrás que atuavam em comarcas no interior, que não tinham quase nenhuma condição de trabalho. sem as mínimas condições. Se utilizavam do telégrafo para comunicarem com suas famílias. O Poder Judiciário, verdadeiramente, foi de vanguarda em diversas áreas”, disse Barbosa Silva, lembrando da implantação dos Juizados Especiais e do processo eletrônico.

Homenageados – Foram agraciados com o Diploma de Honra ao Mérito e o selo comemorativo alusivo aos 40 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, os desembargadores em exercício Claudionor Miguel Abss Duarte, João Maria Lós, Divoncir Shcreiner Maran, Tânia Garcia de Freitas Borges, Paschoal Carmello Leandro, Julizar Barbosa Trindade, Carlos Eduardo Contar, Sérgio Fernandes Martins, Sideni Soncini Pimentel, Dorival Renato Pavan, Vladimir Abreu da Silva, Luiz Tadeu Barbosa da Silva, Fernando Mauro Moreira Marinho, Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Marco André Nogueira Hanson, Ruy Celso Barbosa Florence, Marcos José de Brito Rodrigues, Luiz Gonzaga Mendes Marque, Eduardo Machado Rocha, Marcelo Câmara Rasslan, Amaury da Silva Kuklinski, Luiz Claudio Bonassini da Silva, Vilson Bertelli, Odemilson Roberto Castro Fassa, Nélio Stábile, Paulo Alberto de Oliveira, Alexandre Bastos, José Ale Ahmad Netto, Jairo Roberto de Quadros, Geraldo de Almeida Santiago, Jonas Hass Silva Junior, Emerson Cafure, Dileta Terezinha Souza Thomaz, Elizabete Anache e Zaloar Murat Martins de Souza.

Os aposentados homenageados foram Elpídio Helvécio Chaves Martins, Carlos Stephanini, Joenildo de Sousa Chaves, Hildebrando Coelho Neto, Jorge Eustácio da Silva Frias, Ildeu de Souza Campos, Paulo Alfeu Puccinelli, João Batista da Costa Marques, Francisco Gerardo de Sousa e Maria Isabel de Matos Rocha.

Estavam presentes na Mesa Diretora da homenagem o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Paschoal Carmello Leandro, o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), juiz Eduardo Eugenio Siravegna Junior, o deputado Herculano Borges, 2º secretário da ALMS, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Iran Coelho das Neves, o procurador-geral adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, Hudson Shiguer Kinashi, e a procuradora-geral do Estado, Fabíola Marchetti.

