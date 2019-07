Des. Paschoal Carmello Leandro assume Governo do Estado nos dias 8 e 9

Em virtude de missão institucional do governador Reinaldo Azambuja no Paraguai, o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Paschoal Carmello Leandro, exercerá a chefia do Poder Executivo Estadual nos dias 8 e 9 de julho, na forma do disposto no artigo 87 da Constituição Estadual.

Decreto Legislativo assinado nesta terça-feira (2), pelo presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Paulo Corrêa, autorizou o Governador do Estado a se ausentar do país no período, com destino a Assunção, para discutir e analisar as propostas para a integração das relações entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai.

