Deputado Marcio Fernandes comemora abertura de novos mercados para produtos brasileiros

A abertura de novos mercados no norte da África e no Oriente Médio para a produção nacional foi bastante comemorada pelo Deputado Estadual Marcio Fernandes nesta semana. A Ministra da Agricultura Tereza Cristina viajou a vários países durante 12 dias para estabelecer contatos e buscar acordos para beneficiar o mercado agropecuário, seja com venda de produtor ou abertura de empresas.

Presidente da Secretaria Nacional de Agricultura da Unale, Marcio Fernandes representa nacionalmente o tema entre todos os parlamentares do Brasil, além de presidir a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa em MS há 12 anos e coordenar a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio no Estado. Essa experiência fez com que Marcio Fernandes tivesse participação nas conquistas do Agronegócio regional, tendo sido escolhido para representar o tema nacionalmente como aliado da Ministra Tereza Cristina, com quem discutiu várias pautas de interesse do setor no Brasil.

“É preciso explorar ao máximo o potencial no setor para a geração de riquezas. Em Mato Grosso do Sul, o agronegócio já corresponde a mais de 95% das exportações, reflexo das ações voltadas para o fortalecimento do setor e base da economia, o que foi determinante para deixar as contas do Estado equilibradas enquanto outros estados enfrentavam forte crise”, explica Marcio Fernandes.

Novos Mercados – A viagem da Ministra Tereza Cristina iniciou pelo Egito, seguindo para a Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes. No saldo, os encontros resultaram na autorização para exportação de vários produtos “em todos os países percebemos a intenção de realizar parcerias estratégicas com as empresas brasileiras que queiram vir para cá [Oriente Médio] ou trazer nossos produtos agropecuários”, disse a Ministra.

