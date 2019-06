Deputado Marçal defende construção de Hospital do Idoso em MS

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) defende a construção de Hospital do Idoso em Mato Grosso do Sul. A proposta vai ao encontro do envelhecimento da população brasileira. “É necessário que o Governo esteja atento à necessidade de planejamento, principalmente na área da saúde pública, construindo novas unidades de saúde e de centros especializados no tratamento de doenças que avançam como envelhecimento da população”, defende o deputado.

Segundo pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE, a população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017. Os dados de progressão do instituto mostram que a população acima de 60 anos deve dobrar no Brasil até o ano de 2042, na comparação com os números de 2017, último senso.

Mato Grosso do Sul acompanha a estatística nacional. As pessoas com 65 anos ou mais no Estado superam 228 mil cidadãos, o que corresponde a 1/12 do total. Esse número não deve apresentar retrações e, conforme estimativa do IBGE, crescerá até 779.365 em 2060. Somente em Campo Grande, quase 10% da população, atualmente, é de idosos com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 78,4 mil pessoas.

Hospital do Idoso já é realidade no País. Marçal destaca a unidade Zilda Arns (Hiza), em Curitiba (PR), criado em 2012, sendo o primeiro do Brasil voltado para o cuidado da pessoa com mais de 60 anos. “O hospital é referência para novos programas voltados ao idoso. Precisamos que o estado de Mato Grosso do Sul também tenha a sua unidade, de forma a atender esse público com mais humanização e, assim, criar projetos para ser aplicado em todas as cidades do MS”, menciona o parlamentar.

Uma unidade como o Hospital do Idoso é de grande importância porque conta com uma série de serviços e profissionais com o foco de atendimento a pessoas acima de 60 anos, com atendimento especializado em geriatria, gerontologia e clínica médica. Para que possa ser colocado em prática em Mato Grosso do Sul, Marçal Filho vai mobilizar os deputados federais, senadores e o Governo do Estado, para que juntos possam garantir emenda de bancada coletiva.

Comentários