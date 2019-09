Deputado Eduardo Rocha solicita reabertura da sede do Ministério Público do Trabalho de Três Lagoas

O deputado estadual Eduardo Rocha esteve em uma reunião com o superintendente substituto do Ministério do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Kleber Pereira de Araújo, para solicitar a reabertura da sede do órgão no município de Três Lagoas.

O intuito é facilitar o trabalho dos que contratam e dos contratados, para que todo e qualquer serviço que depende do MPT possa ser resolvido em Três Lagoas, eliminando a necessidade de se deslocar até outro município pra resolver todas situações trabalhistas.

O parlamentar fez a solicitação ao superintendente, já citado, juntamente com Eurides da Silva Freitas, presidente S.E.C.T.L (Sindicato dos Empregados No Comércio de Três Lagoas); Rubia Santana, diretora de Patrimônio Fetracom/MS e Estevão Rocha dos Santos, presidente do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em empresas de assessoramento, auditoria, pericias, informações e pesquisas e empresas de serviços contábeis de MS.

Assim como Valmira Gomes Carvalho, superintendente da Fecomécio; Edison Ferreira Araújo, presidente do sistema Fecomércio – MS, Sesc, Senac e IPF-MS; Weder Maximo de Alcântara, assistente de gabinete do órgão; Douglas Rodrigues Siqueiro, presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de MS e Sueide Silva Torres, presidente do Sindivarejo – TL.

Comentários