Deputado Eduardo Rocha solicita melhorias para BR-262, em trechos do município de Três Lagoas

O deputado estadual Eduardo Rocha, 1º vice-presidente da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), apresentou duas indicações que solicitam melhorias para a BR-262, em trechos que passam pelo município de Três Lagoas.

O parlamentar apresentou os dois pedidos na sessão plenária desta quarta-feira (04), onde solicitou que seja efetuado o recapeamento asfáltico da BR-262, do trecho do Papillon Buffet até a rotatória do trevo da BR-158 e que seja dado a continuidade do acostamento da BR-262, no perímetro urbano, do mesmo buffet até o trevo de entrada da avenida Rafael Haro.

A justificativa destas melhorias solicitadas é que da maneira que se encontram causam grandes riscos para a população que transita nos locais, que registram intenso fluxo de veículos de passeio e grande porte.

Ambas as solicitações chegaram até o conhecimento do deputado por meio de trabalho e estudo feito pela assessora parlamentar Leide Dayane Franco Ferreira.

As mesmas foram endereçadas ao superintendente regional do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Euro Nunes Varanias Junior, ao supervisor do Dnit em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho e ao prefeito do município, Angelo Guerreiro.

