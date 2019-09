Depois da chuva semana começa com temperaturas amenas em MS

A semana em Mato Grosso do Sul começa com tempo instável. Grande parte do Estado terá condição de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas da região sul e sudeste. Para as demais áreas o tempo será de parcialmente nublado a claro.

A segunda-feira (02.08) começa com temperaturas amenas, com mínima de 12°C e a umidade relativa do ar com índice elevado de 95%. Já nas horas mais quentes do dia, os termômetros podem chegar aos 36°C e umidade do ar cai para 30%, considerado estado de observação, pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na Capital, o dia será nublado a parcialmente nublado, com mínima de 16°C no início do dia, e calor de 32°C durante a tarde. Os índices de umidade do ar ficam entre 35% e 85%.

A previsão para alguns municípios do Estado pode ser conferida no mapa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Comentários