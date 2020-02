Dep. Trutis visita instalações do DOF

O Dep. Federal Loester Trutis após relatar que sofreu um atentado a bala no domingo (16), na saída pra Sidrolândia, onde o caso está sendo apurado pela PF o parlamentar desta vez visitou as instalações do DOF em Dourados/MS.

O parlamentar foi acompanhado do Diretor do DOF o Coronel PM Marcos Paulo Gimenez onde conheceu de perto a rotina dos policiais, bem como suas atuações no combate aos crimes transfronteiriços. No momento da visita, o Deputado Trutis acompanhou uma grande apreensão de maconha, mais de mil e duzentos quilos da droga.

A Visita institucional teve como motivação o Orçamento de 2020. Numa live que fez no local, Trutis enalteceu a atuação do DOF e da Defron, pela atuação no ciclo completo de polícia, bem como os números recordes de apreensões na faixa de fronteira.

O Deputado afirmou, ainda, que está empenhado em viabilizar recursos do Orçamento 2020 para compras de viaturas destinadas ao DOF. “Eu já me coloquei à disposição, com recursos federais, com recursos do meu gabinete pra nossa Delegacia aqui do DOF”, concluiu.

