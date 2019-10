Dep. Jamilson Name diz que está preocupado com a saúde do pai na prisão

O Deputado Estadual Jamilson Name (PDT) emitiu uma nota nesta segunda-feira (30), sobre a prisão do pai e do irmão que ocorreu durante a Operação Omertà, deflagrada na última sexta-feira (27) no qual contou com a participação do Garras, Gaeco e Batalhão de Choque da PM. De acordo com o parlamentar a preocupação é quanto a saúde de Jamil Name devido a idade de 80 anos, no qual nunca foi condenado. O juiz David de Oliveira Gomes Filho não levou em conta o fato de ser idoso e decidiu encaminhá-lo nesta segunda-feira (30) ao presídio. Por fim o Deputado disse que a causa está sob os cuidados dos advogados e no momento cuida da mãe e dos sobrinhos.

Confira a íntegra da nota do Dep. Estadual Jamilson Name

Em relação aos recentes fatos que envolvem meu pai e meu irmão: Minha preocupação atual é com a saúde do meu pai, um homem de 80 anos que nunca teve uma condenação. A minha atenção está voltada para cuidar da minha mãe e dar apoio aos meus sobrinhos. Agora é uma questão que está com os advogados. Tenho pleno respeito e confiança nas instituições.

