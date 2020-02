Decreto corrige distorção e beneficia servidores com aumento de produtividade

Agentes supervisores que atuam na Coordenadoria de Controle de Endemias Vetorias (CCEV), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Coordenadoria de Vigilância Sanitária Ambiental (CVSA), serão beneficiados com a concessão de aumento linear de R$ 230 por mês na produtividade, por atribuição . O decreto, que beneficiará 107 servidores, sendo 94 supervisores de áreas e 13 supervisores geral, foi assinado na manhã da última quinta-feira (20) pelo prefeito Marquinhos Trad, em cerimônia realizada no auditório do Centro de Educação Ambiental (CEA) Polonês.

Conforme o decreto, que ainda será publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande), a produtividade do supervisor de área passará de R$ 550 para R$ 780 e do supervisor geral, de R$ 780 para R$ 1.010.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a concessão do beneficio é uma forma de reconhecer o valor do trabalho destes servidores e, ao mesmo tempo, corrigir as distorções existentes. Ele destaca que através do planejamento e organização está sendo possível conceder o benefício aos servidores, mesmo diante das adversidades financeiras.

“Recebemos os servidores, iniciamos as tratativas e encontramos o caminho para que pudéssemos conceder esse reajuste a eles (servidores). Isso tudo é fruto do bom diálogo e do planejamento executado de maneira responsável”, comenta.

O aumento de produtividade concedida aos servidores não gera impacto ao Município, o que foi possível diante do enquadramento dos Agentes de Saúde Pública (ASPs) para o cargo de Agentes de Combate a Endemias (ACEs), sendo o piso salarial custeado pelo Governo Federal. Sendo assim, os recursos do tesouro municipal até então utilizados para fazer o pagamento destes servidores estão sendo revertidos em benefício da categoria.

Segundo o servidor Valmir Fernandes, o decreto representa uma conquista para os trabalhadores. Ele lembra que o último reajuste de produtividade referente ao SUS-Gerência ocorreu em 2014, ou seja, há mais de cinco anos.

“Realmente, é uma conquista para nós, que certamente será importante para a melhoria do nosso trabalho. Estávamos há muito tempo esperando por isso e, graças ao prefeito, que sempre nos recebeu e ouviu nossas reivindicações, nós estamos hoje celebrando mais essa vitória”, completou.

Para o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho, o momento exige que todos os servidores estejam engajados no trabalho de enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, diante da crescente no número de casos notificados, em especial de dengue, sendo a função da gestão dar condições para tanto e oferecer melhorias, seja salarial ou de condições de trabalho.

“O agente é o porta voz da saúde. É ele que está diariamente nas casas, vistoriando, entrando inclusive em locais com condições insalubres. O mínimo que podemos fazer é dar a condição para que esse servidor possa atuar da melhor maneira possível e corrigir essas distorções em relação a produtividade é uma das soluções encontradas”, comenta.

Atuante na causa dos servidores, o vereador Chiquinho Telles reforça a importância do trabalho executado pelos servidores, sendo necessária a devida valorização.

“Esses homens e mulheres são servidores valorosos que merecem ser reconhecidos. Muitas vezes eles são, inclusive, destratados (sic) e não conseguem fazer o seu trabalho que é realmente servir e contribuir na melhoria da qualidade de vida da população, atuando de segunda a segunda, de sol a sol, nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, principalmente”, finaliza

O ato contou com a presença do secretário de Gestão, Agenor Mattiello, da superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, e servidores da CCEV, CCZ e CVSA.

Homenagens

Na ocasião, o servidor Valmir Fenandes fez a entrega de uma placa ao prefeito Marquinhos Trad e ao vereador Chiquinhos Telles, em agradecimento às melhorias concedidas nos últimos anos aos servidores.

Prefeito foi homenageado pelos servidores. (Foto: Glenda Gabi/PMCG)

