Curso do CNJ para servidores tem foco na governança colaborativa

Desde o começo de junho, os servidores do Tribunal de Justiça de MS estão participando do curso de Nivelamento dos Servidores do Poder Judiciário, na modalidade à distância.

A capacitação, promovida pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com a Escola Judicial de MS (Ejud-MS), contará pontos para o “prêmio CNJ de Qualidade 2019”.

A primeira turma do curso está encerrada, mas já está disponível no site do CNJ a segunda turma, pelo link https:// bit.ly/30xIXsH ou no banner na intranet do Poder Judiciário. A participação integral dos servidores pode contribuir diretamente na pontuação do Tribunal de Justiça de MS, sendo fator importante para a obtenção do “Prêmio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de Qualidade 2019”.

Instituído por meio da Portaria nº 88, o prêmio tem como objetivo estimular os tribunais brasileiros na busca pela excelência na gestão e planejamento; na organização administrativa e judiciária; na sistematização e disseminação das informações e na produtividade, sob a ótica da prestação jurisdicional.

No curso, os servidores conhecem indicadores do sistema de estatística do Judiciário e identificam como as informações prestadas pelos tribunais ao CNJ são importantes e fazem parte da construção das políticas públicas propostas pelo Conselho. Os alunos também conhecem as Tabelas Processuais Unificadas e como elas facilitam o trabalho dos advogados, o acompanhamento processual pelas partes, o levantamento estatístico dos dados, bem como a própria gestão do sistema.

O curso, na modalidade de Educação a Distância (EaD), tem carga horária de 24 horas-aula, no formato autoinstrucional, e está divido em seis módulos: I )O Poder Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça; II) Gestão de Pessoas; III) Conhecimentos Gerais sobre gestão estratégica e estratégia nacional; IV) Indicadores do Sistema de Estatística do Poder Judiciário; V) Sustentabilidade no Poder Judiciário, e VI) Tabelas Processuais Unificadas.

Participação – Após acessar a página, com o navegador Google Chrome, o servidor deverá fazer o cadastro, com nome, e-mail, senha de acesso, número do CPF que será o login do curso, telefone, dados da instituição e selecionar categoria Justiça/Servidor.

O curso ficará disponível por tempo indeterminado, entretanto para o alcance dos objetivos institucionais é importante que todos concluam até 31 de agosto de 2019, pois é quando a Comissão do Prêmio de Qualidade do CNJ irá fazer a pontuação de cada Tribunal.

