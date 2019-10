Cruzamento da área central recebe nova sinalização semafórica

Recentemente, comerciantes da região central relataram os riscos do cruzamento entre as ruas 14 de Julho e Liberdade, onde segundo os trabalhadores da região, ocorrem acidentes constantemente. Diante do problema o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) visando a segurança da população e gravidade do problema apresentou no dia 10 de setembro de 2019, indicação para que fosse realizado estudo de viabilidade e consequente implantação de um semáforo ou lombada no cruzamento.

A solicitação foi atendida na última semana e o semáforo solicitado instalado no local, garantindo assim mais segurança aos condutores e pedestres.

“Percebemos a gravidade da situação com os relatos de acidentes todas as semanas no cruzamento. Uma medida simples, como a instalação de um semáforo, aumenta a segurança e comodidade de condutores e pedestres durante a travessia”, avalia o vereador.

