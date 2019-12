Crianças fazem a festa na solenidade de entrega da Campanha do Pacijus

Cerca de 200 crianças e adolescentes, assistidos por projetos sociais e de unidades de acolhimento de Campo Grande, tiveram uma manhã mágica, nesta sexta-feira (13), no Tribunal de Justiça, durante a Solenidade de Entrega dos presentes da Campanha de Natal do Pacijus.

A entrega foi feita pelo presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, e sua esposa, Célia Márcia de Arruda Leandro, que é colaboradora dos programas sociais desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O momento foi de muita alegria e agradecimento, pois se alcançou o maior número de atendidos da história do Pacijus do TJMS: 2.104 pessoas. Magistrados, servidores e os parceiros de sempre das campanhas do Pacijus fizeram questão de estar presente nesta linda festa. O bom velhinho, o Papai Noel, também veio e ficou orgulhoso de todos, por realizarem tantos sonhos de crianças.

“É um orgulho receber no Tribunal de Justiça tantas crianças e pessoas engajadas e solidárias. Encerramos esta campanha de Natal com chave de ouro, com alegria, festejando o Natal. E só conseguimos tudo isso com a colaboração dos nossos parceiros, pessoas de bom coração. Todos atenderam o pedido do TJMS para, nesta data, fazer a alegria de tantas crianças e adolescentes”, disse presidente do TJMS, agradecendo também a dedicação das pessoas que fizeram a campanha do Pacijus ter tanto sucesso.

Em sua fala, a colaboradora dos programas sociais do TJMS, Célia Leandro, lembrou que tudo começou muito antes, no mês de outubro, com trabalho ininterrupto. Ela revelou que, quando o Des. Paschoal Carmello Leandro assumiu a presidência do TJMS, compartilhou com ela a preocupação de fazer uma gestão mais próxima da população.

“Coube a mim, a missão de auxiliar os programas sociais da instituição e ampliar sua abrangência. E para mim é uma honra fazer isso, pois participar destes projetos é parte da minha vida”, disse Célia Leandro, afirmando que tem o sentimento de dever cumprido e que as crianças são a nova geração. “São o futuro e cabe a nós zelar por cada uma delas”.

Célia Leandro foi homenageada com um vídeo, produzido pelos amigos, que conta sua história pessoal, desde a infância até os dias atuais, em que atua diretamente em ações sociais. Muito emocionada, ouviu depoimentos de familiares e amigos, que contaram um pouco de quem é a Célia Márcia de Arruda Leandro, mãe e esposa amável, amiga, companheira, cidadã atuante e solidária.

Para demostrar o carinho de receberem um presente de Natal, as crianças fizeram apresentações musicais que encantaram a todos. No final, foram muito aplaudidas.

Todas as crianças e adolescentes receberam os presentes que pediram: bolas, bonecas, bicicletas e até celulares. O Papai Noel, auxiliado pelos padrinhos do Pacijus, não deixou ninguém de fora.

No final, apareceram os super-heróis e personagens da “Liga do Bem”, que fizeram sua apresentação musical e, como sempre, animaram as crianças com sua alegria e magia.

O Tribunal de Justiça, por meio do Pacijus, agradece aos parceiro desta edição, sem os quais nada seria feito. São eles o Tribunal Regional Eleitoral de MS (TRE/MS), a Justiça Federal, a Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), 9º Ofício – Zamperline Serviço Registral e Notarial, 3º Serviço Notarial – Cartório Ayache, 3º Registro de Imóveis de Campo Grande, Cartório Catizane 8º Tabelionato de Notas, TV Morena, Hedge Loteamentos, Grupo Unisaúde, Plaenge, União Feminina Beneficente, 5º Ofício Cartório de Notas, H2L, Jornal o Estado de MS, Softplan, VCP Perícia, Fundação Ueze Zahran, Cartório da 2ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Campo Grande, Sindijus, Vida Corretora de Seguros, Escola Mon Petit, Fundo de Assistência Feminina da PM MS, Unimed Campo Grande, Faculdade Insted, Mécari Distribuidora e GM Produções.

Entregas – E as entregas continuam até o dia 18 de dezembro. Para acompanhar as datas e locais basta acessar o link E as entregas continuam até o dia 18 de dezembro. Para acompanhar as datas e locais basta acessar o link https://www.tjms.jus.br/pacijus2019/entregas.php.

Na edição 2019 da Campanha de Natal do Pacijus foram cadastrados 2.104 crianças, adolescentes e idosos. Todos foram apadrinhados e receberão os presentes que pediram – tudo graças a colaboradores e parceiros que ajudam o TJMS e o Pacijus a fazer o Natal especial para estas pessoas.

