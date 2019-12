Crianças da creche recebem visita do Papai Noel e ganham presentes

Na tarde desta quinta (12) e na manhã desta sexta-feira (13), as crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Aparecida Morais D’Àvila, creche da Santa Casa, receberam, antecipadamente, a visita do Papai Noel que presenteou todos os alunos com brinquedos em comemoração ao Natal. A festa aconteceu em dois dias para que todas as crianças pudessem ser presenteadas.

As comemorações iniciaram com a Equipe da Esperança, voluntários do hospital, que contaram a história do significado do Natal e cantaram músicas natalinas com as crianças. Logo em seguida, as crianças começaram a receber os presentes pelas mãos do Papai Noel. A arrecadação das lembranças foi feita por meio da Comissão de Humanização em que cada membro ficou responsável por buscar funcionários que pudessem apadrinhar uma das crianças e presenteá-las. Neste ano, a Loja Maçônica Ordem e Progresso nº25 também contribuiu com a alegria dos alunos do CEI.

Para o encerramento do ano letivo, o Centro de Educação Infantil realizará no dia 17 de dezembro uma apresentação do Coral Infantil, às 9h, no saguão principal (térreo), dia 19 uma apresentação na Cantata de Natal, às 20h, no auditório da Santa Casa e, no dia 20, a tradicional formatura dos alunos da creche.

Comentários