Corumbaense é surpreendido pelo MAC na estreia do Estadual de Futebol

Por ter maior tempo de preparação, contar com equipe melhor estruturada e jogar em casa

com apoio da sua fanática torcida, o Corumbaense entrou em campo como favorito diante do

MAC (Maracaju Atlético Clube). Mas o time da Cidade Branca foi surpreendido com derrota

por 1 a 0, em jogo que marcou estréia dos times no Estadual de Futebol. O confronto realizado ontem à tarde no estádio Artur Marinho, também marcou o fim do tabu de uma história que começou no inicio dos anos 90.

A apatia e falta de melhor entrosamento do Corumbaense, aliada a determinação do MAC, foram fatores determinantes para o resultado da partida.

O gol do MAC foi assinado aos 14 minutos da etapa inicial por meio do zagueiro Alexandre. Ele aproveitou cobrança de escanteio feito por Maycon, e com falha do sistema defensivo do adversário, ficou livre de marcação para assinalar o tento da vitória.

Ainda no primeiro tempo o Galo Carijó teve a chance de empatar, com pênalti sofrido por Robinho, que foi derrubado por Lucas. Jeferson Tanque cobrou o pênalti e o goleiro Cícero defendeu.

O Marcaju passa a contar com 3 pontos e ocupa a segunda posição no certame. Está atrás do águia Negra, que tem melhor saldo de gols. O time volta a jogar pelo estadual no próximo dia 5 de Fevereiro diante de Comercial, em Campo Grande.

Já o Corumbaense volta a jogar pelo Estadual também no próximo dia 5 diante do Cena, de Nova Andradina.

FIM DE TABU

O jogo marcou fim de um tabu: desde o primeiro confronto oficial em 28 de Fevereiro de 1992, o MAC nunca havia vencido o Corumbaense. Agora, em sete duelos, foram três vitórias do time de Corumbá, 3 empates e uma do time marcajuense.

A partida também marcou a estréia de Daiane Caroline Muniz como árbitra no Estadual de Futebol. Antes, sempre atuou como assistente. No jogo deste domingo ela foi auxiliada por Eduardo Gonçalves e Igor Soares.

1.780 torcedores pagantes, proporcionando renda de R$ 24.500.

PROXIMOS JOGOS DO ESTADUAL

Aquidauanense x Serc, no estádio Nororeste, em Aquidauana

Costa Rica x Cena, no estádio Laertão, em Nova Anadradina

Comentários