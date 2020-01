Corumbaense e Maracaju fazem confronto desigual no Estadual neste domingo

Corumbaense FC e Maracaju AC fazem neste domingo (26/01), às 15 horas, no estádio Artur Marinho, o segundo jogo do Campeonato Estadual /2020.

Confronto de tradicionais e antigos clubes do futebol sul-mato-grossense. Mas, na atual circunstância, total favoritismo do time da casa. Além de jogar com apoio da sua fanática torcida, o Corumbaense reforçou seu elenco com 14 novos jogadores vindos de outros centros do país. Já o MAC, com seu histórico humilde, mantém a base do time do ano passado.

O Corumbaense, o mais antigo clube de futebol em atividade no Estado (fundado em 01/01/1914), participa do certame/MS desde 1980 (24 participações na Série A). Tem ainda em seu histórico um título do Estadual Série B de 2006, e duas vezes campeão da Série A (1984 e 2017). Destaca-se também que na maioria das vezes figurou entre os quatro melhores do Estadual MS, além de ter participado de 12 competições nacionais ( Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Verde)

Para o Estadual desse ano, o time da Cidade Branca contratou o técnico Samuel Cândido, que dirigiu o Bragantino (PA), e conquistou a terceira colocação no campeonato Paraense de 2019, garantindo vaga na Copa do Brasil. É estreante no MS.

Para estreia o time ainda não está definido oficialmente, porém, sabe-se que será totalmente renovado. “Nosso objetivo é ser campeão estadual, mas isso exige muito foco e dedicação, qualquer deslize pode ser fatal”, destacou o comandante à imprensa, quando da apresentação do elenco no último dia 3 de Janeiro.

Já o MAC, também clube antigo, com 33 anos de existência (fundado em Outubro de 1986), está no profissionalismo desde 1991. Ao contrario do Corumbaense nunca participou de competições nacionais e muito menos foi campeão da Série A. Único título de campeão conquistado foi a Série B de 2004. Ainda na segundona foi vice- campeã em 2010 e 2019.

Para a atual temporada a equipe mantém o técnico Thiago Macarrão, e o elenco é bem reduzido e humilde. Foram contratados cinco jogadores que vieram de outros Estados, mas a base é de pratas da casa, que compuseram o elenco no Estadual Série B de 2019.

O jogo deste domingo terá arbitragem de Daiane Caroline Muniz dos Santos,. E os auxiliares serão: Eduardo Gonçalves da Cruz e Ygor Soares de Arruda. Wilton Silva de Amorim será o 4º árbitro.

