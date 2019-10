Corregedor do TCE-MS palestra em encontro de contabilidade

O “Controle de gastos com pessoal” foi o tema da palestra do corregedor do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Ronaldo Chadid, na abertura do XXII Encontro sul-mato-grossense de contabilidade aplicada ao setor público, nesta terça-feira, 1º de outubro, em Campo Grande.

O evento, realizado no auditório do Sebrae, faz parte da programação do XIX Encontro Estadual de Contabilidade do Mato Grosso do Sul, realizado de 1 a 3 de outubro na Capital que reúne profissionais de todo o Estado para o debate de temas voltados a contabilidade, o controle social, a transparência, políticas públicas, combate à corrupção, transparência pública e gestão.

Citando o artigo 37, da Constituição Federal que diz “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, o conselheiro Ronaldo Chadid abriu a palestra dando ênfase aos tipos de controle – social, jurisdicional, administrativo, interno e externo.

Também foram destaque as áreas de atuação do controle interno na gestão de pessoal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. “O controle sobre os atos de Estado constitui-se um dos mais consagrados valores político-administrativos, e representa, sobretudo, a característica de transparência do Estado de Direito e do direito do cidadão e da sociedade exigirem que as ações do homem público sejam revertidas em prol do bem-comum”, destacou o conselheiro.

A realização do XIX Encontro Estadual de Contabilidade do Mato Grosso do Sul, que este ano conta com mais de 32 horas de programação, é do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul (CRC/MS), com apoio do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); SESCON/MS; Alterdata Software; Comissão Jovens Lideranças Contábeis de Mato Grosso do Sul; Controladoria Geral da União (CGU); Tribunal de Contas da União (TCU); Ouvidoria Geral da União (OGU); Controladoria Geral do Estado de MS (CGE); Tribunal de Contas do Estado de MS (TCE/MS) e Observatório Social do Brasil.

