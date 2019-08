Coronel David confirma resultado do TAF da PM/BM para o dia 4 de setembro

O deputado estadual Coronel David (PSL), continua empenhado em apoiar os candidatos do concurso da Polícia Militar e Bombeiro Militar, com o intuito de reforçar a segurança pública de Mato Grosso do Sul. Durante entrevista ao programa Tribuna Livre, da rádio FM Capital 95,9, o parlamentar confirmou que nesta quarta-feira (28), a Fapems enviará os resultados do TAF (Teste de Aptidão Física), à comissão organizadora do concurso PM/BM. Na próxima terça-feira (3) de setembro, será feita uma reunião com as comissões organizadoras e na quarta-feira (4), o governo publicará o resultado definitivo do TAF no Diário Oficial de MS.

“Um dos grandes problemas que afligem a população estão relacionados à segurança pública. Por isso temos que continuar trabalhando com diálogo junto ao Governo do Estado e a banca organizadora para dar continuidade ao certame, assim os futuros policiais e bombeiros militares poderão reforçar o quadro de servidores da segurança pública do Estado, trazendo mais qualidade de vida à nossa população”, pontuou Coronel David.

Lei dos testes físicos

Para garantir a isonomia e Justiça aos concursos públicos em que exigem o TAF (Teste de Aptidão Física), a Lei 4.940 de 21 de novembro de 2016 de autoria do deputado Coronel David, prevê que “os exames de capacidade física sejam obrigatória e integralmente filmados pela Comissão Organizadora, sendo identificados pela numeração do candidato, acrescido da data e do local de realização do exame, tudo constando em ata a ser devidamente publicado. Em caso de recursos administrativos ou de medida judicial, serão fornecidas cópias dos arquivos de filmagens a todo interessado que o solicitar”, diz o texto.

