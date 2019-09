Coronel David apresenta Projeto de Resolução que concede a Bolsonaro Título de Cidadão sul-mato-grossense

O Presidente serviu em Nioaque, interior do MS como Capitão do Exército entre 1979 e 1981

O deputado estadual Coronel David (PSL), apresentou na manhã da última quinta-feira (12), em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa, um Projeto de Resolução que concede ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, o Título de Cidadão sul-mato-grossense. Nascido em 21 de março de 1955 em Campinas, interior de São Paulo, Jair Bolsonaro é descendente de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil depois da Segunda Guerra Mundial.

Bolsonaro foi eleito Presidente da República em outubro do ano passado com 57.797.847 votos, o que representa 55,13% do eleitorado brasileiro. Sua carreira política começou em 1988 quando concorreu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e conseguiu uma vaga no Legislativo da cidade. Em 1990, conquistou o primeiro dos sete mandatos consecutivos como deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Em 2014, foi o mais votado na disputa pela Câmara Federal com 464.565 votos segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em sua carreira política, defendeu a redução da maioridade penal, o direito à legítima defesa e a posse de arma de fogo para cidadãos sem antecedentes criminais. Também atuou em favor de medidas para garantir a segurança jurídica das ações policiais. É o idealizador de uma proposta para tornar obrigatório o voto impresso no Brasil, medida que ele acredita que contribuirá para a realização de eleições mais confiáveis e passíveis de auditagem, além de lutar pela defesa dos valores cristãos e da família.

Jair Bolsonaro serviu como Capitão do Exército Brasileiro, em Nioaque, interior do Estado, entre 1979 e 1981, o que mostra sua identificação e carinho pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

