Coronel David agradece Bolsonaro por envio de recursos do Fundo Nacional de Segurança ao MS

Primeiro político a apoiar Bolsonaro em MS, o deputado estadual Coronel David (PSL) destacou o compromisso do Chefe do Executivo Federal e agradeceu a destinação de 5,24% em recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ao MS, ficando atrás apenas de São Paulo, que receberá 6,66%. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14), pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro, durante encontro com o governador em exercício Murilo Zauith (DEM).

Em abril, Coronel David esteve no Palácio do Planalto em Brasília e entregou nas mãos do presidente Bolsonaro, o Plano de Reestruturação da Segurança Pública do MS, incluindo reivindicações sobre investimentos ao DOF. Na oportunidade, o presidente afirmou que encaminharia ao Ministro da Justiça Sérgio Moro às demandas solicitadas em prol do Estado.

“Estamos desde o início do nosso mandato buscando uma articulação intensa com o nosso presidente por mais investimentos à segurança pública do MS. Foram encontros produtivos em Brasília tratando diretamente com Bolsonaro, pautas focadas na segurança das fronteiras, reestruturação ao DOF (Departamento de Operações de Fronteira), valorização de policiais, investimentos em armamentos, renovação de convênio entre as forças de segurança, vinda das Forças Armadas na fronteira, tudo para criarmos uma verdadeira caça ao crime organizado e dar mais segurança à nossa população. Estes 5,24% em recursos são apenas o começo do que o presidente Jair Bolsonaro pode fazer por MS. Agradeço esse compromisso firmado e cumprido com nosso Estado e vamos continuar realizando um trabalho junto ao Governo Federal por mais investimentos ao Mato Grosso do Sul”, destacou Coronel David.

Bolsonaro na faixa do tráfico

Legitimando Coronel David como defensor de suas bandeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Bolsonaro fez questão de visitar o DOF em 2018 em Dourados-MS, à convite de David e reforçou em diversas oportunidades a parceria com o segundo parlamentar mais votado do MS. “O Coronel David sempre esteve comigo desde o início, foi um dos primeiros a me apoiar e temos uma ideologia política muito próxima. Assim como eu, ele é uma pessoa preocupada com a segurança pública. Com ele visitei Dourados e o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e vi de perto a verdadeira face dos problemas de fronteira no Brasil com o Paraguai. Podem ter certeza que vou buscar sempre alternativas eficientes para combater os crimes de fronteira no MS”, disse Bolsonaro à épóca.

Comentários