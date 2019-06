Copa Campo Grande acontece nos Bairros José Abrão e Aero Rancho neste domingo

Com mais de 3mil atletas inscritos a Copa Campo Grande de Futebol Amador continua com as rodadas da Região Urbana do Imbirussu e na Região Urbana do Anhanduizinho neste domingo (30), nos bairros José Abrão e Aero Rancho. Três Regiões já conheceram os campeões: Segredo, Centro e Lagoa.

No domingo às 8h acontecem as semifinais da região Imbirussu no campo do bairro José Abrão. O primeiro jogo é entre Sayonara Point Scap e Cruzeiro E.C e às 9h Lar do Trabalhador F.C enfrenta o MS Audax. As equipes vencedoras garantem vaga para final regional que acontecerá no próximo domingo (7).

Já na Região Anhanduizinho, as equipes ainda estão na fase de classificação. O primeiro jogo será neste domingo às 8h entre Power F.C X Atlética Fama, e às 9h Godoy Transportes enfrenta o Asas do Futuro.

A Copa Campo Grande de Futebol Amador é uma realização da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado de MS, com o objetivo de retomar as partidas do futebol amador na Capital movimentando atletas do futebol de 11 nos bairros e nas sete regiões urbanas do município.

