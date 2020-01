Conselho de Enfermagem pede apoio da OAB/MS para apuração de irregularidades em Hospital Regional

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), recebeu na terça-feira (14) visita do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS). O Presidente do Coren-MS Sebastião Duarte e os membros da Diretoria pediram apoio para apuração de irregularidades no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

O Presidente do Coren-MS e Professor Sebastião Duarte relatou problemas de falta de profissionais para o ate ndimento no Hospital Regional. “Nós pedimos a parceria e sensibilidade da OAB na apuração das irregularidades no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul por suposta violação de direitos humanos, pela desassistência aos pacientes em decorrência do baixo número de profissionais”, explicou.

Ainda de acordo com Sebastião Duarte já foram feitas denúncias e ação civil no Ministério Público. “Outro problema está na falta de leitos para enfermaria e cirúrgico. As pessoas estão morrendo por desassistência”.

A OAB/MS analisará o ofício trazido, os relatos, e cobrará medidas para o devido atendimento e acesso à saúde.

