Conselho da Comunidade da Capital recebe Selo Resgata em Brasília

Na última segunda-feira (6), o Salão Negro, na sede do Palácio da Justiça, em Brasília (DF), sediou a solenidade de entrega do Selo Resgata, uma forma de reconhecimento destinado a empresas que contratam presos, egressos do sistema prisional e pessoas que cumprem penas alternativas.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Fabiano Bordignon, fizeram a entrega do Selo a 198 empresas de 15 estados, e o Conselho da Comunidade de Campo Grande foi um dos agraciados. O juiz titular da 2ª Vara de Execução Penal da Capital, Albino Coimbra Neto, representou o Judiciário sul-mato-grossense na entrega da homenagem.

De acordo com o magistrado, o Ministro Moro ressaltou a necessidade de parcerias para que o sistema funcione com eficiência. O juiz Albino Coimbra destacou que o selo recebido é o reconhecimento do sistema de trabalho que vem sendo realizado em Mato Grosso do Sul, no qual a ressocialização efetivamente acontece. “Nós buscamos cada vez mais parcerias para incentivar a contratação de presos do sistema semiaberto e isso, inclusive, impacta na diminuição da superlotação do sistema presidiário”, comentou.

Numa conta bem simples, um preso que ganha um dia a cada três trabalhados, em um ano pode acelerar o cumprimento de sua pena em mais de 100 dias.

“O trabalho em busca de parceria tem bons resultados, embora falte mais envolvimento de órgãos municipais e até estaduais”, explica o juiz, acrescentando que na iniciativa privada sempre tem sucesso, como um exemplo recente, no qual uma rede de supermercados ampliou de 14 para 200 os presos em serviço. A ampliação favorece em números, mas também melhora as oportunidades, considerando que foram estruturadas duas unidades escolares na rede de supermercados, nas quais os presos, de 10 em 10, passarão por cursos profissionalizantes de segmentos como o de hortifrutigranjeiros e que pode proporcionar, inclusive, um empreso nas unidades, depois do cumprimento da pena.

Destaque-se que, ao conceder ao Conselho da Comunidade da Capital a honraria, o Depen reconheceu que a instituição ajuda a mudar paradigmas, superar preconceitos, criar oportunidades e fortalecer a cidadania com a absorção de mão de obra de pessoas privadas de liberdade, cumpridores de penas alternativas e egressos do sistema prisional.

Na prática, a entrega do Selo Resgata é forma de reconhecimento da responsabilidade e comprometimento social da entidade que, em parceria com o Poder Judiciário, atuou na execução do projeto Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade, idealizado pelo juiz Albino Coimbra Neto, como um exemplo prático da filosofia restaurativa, um caminho para que a execução penal possa cumprir o seu papel de reintegrar o preso à sociedade.

Nos últimos dois anos, o juiz Mário José Esbalqueiro Jr. atuou na 2ª Vara de Execução Penal (VEP) da Capital e participou das atividades envolvendo o Conselho da Comunidade. Destaque-se que, ao longo dos cinco anos de existência do projeto, com as reformas foi possível beneficiar 8.834 alunos, em 10 escolas, resultando em uma economia de R$ 7,5 milhões para os cofres públicos.

