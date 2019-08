Confira as 165 oportunidades de emprego para a semana na Capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana de 27 a 30 de agosto com a oferta de 165 oportunidades de trabalho para Campo Grande. Há vagas convencionais e vagas para pessoa com deficiência (PcD).

No quadro de oferta de vagas convencionais, o maior número é voltado para as áreas de venda (40), costura (17), eletricista auxiliar (6), e carpintaria (4).

Há oferta de vagas para pessoa com deficiência (PcD): assistente administrativo (1), atendente balconista (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (1), carregador de armazém (1), digitador (1), empacotador (1), operador de telemarketing (1), operador de caixa (2), operador de sistema de computador (1), operador de vendas e loja (8), promotor de vendas (1), e helpdesk (1).

Como participar?

Há duas formas de participar do processo seletivo. Uma delas é através do método tradicional, que é quando o candidato se dirige até a FUNTRAB, na 13 de maio, n°2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Outra forma, é utilizar a tecnologia a seu favor, através do aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho, onde é possível consultar as vagas disponíveis, e agendar entrevista com o empregador. O app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário pré-agendado.

Sine Fácil

Além do agendamento para entrevistas de emprego, o Sine Fácil oferece outras ferramentas como: consulta ao abono salarial, o PIS e o calendário de pagamentos, e se o trabalhador tem direito ao benefício ou não; Consulta de contratos de trabalho cadastrados do trabalhador. Com informações como vínculos empregatícios, tempo de trabalho e data de admissão e demissão. O aplicativo é gratuito, e está disponível somente para aparelhos com o sistema operacional “Android”.

A Funtrab alerta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

