Concurso de Cantores Mirins no Agir Regional, premiou 3 ganhadores

Durante evento do AGIR Regional no bairro Moreninha IV, as crianças de até 12 anos puderam participar do Concurso de Cantores Mirins. Com uma prévia seletiva com um dos parceiros do Procon Campo Grande, Guarany, foram selecionadas 10 crianças para concorrerem as premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar.

Compondo a mesa de jurados estavam o Subsecretário Valdir Custódio e convidados. Na apresentação dos cantores e locução do evento contamos com a participação do Chicão da FM UCDB.

Com muita música e descontração foram escolhidos os ganhadores. O terceiro lugar ficou com a Emanuely da Silva, que ganhou uma caixa de som, já o segundo lugar foi Marcela Torres, que levou pra casa um violão, e o tão sonhado primeiro lugar ganhou uma bicicleta doada pelo Cleverson da Ciclo Reis, e a contemplada foi a Yasmin Conceição.

Também participaram do AGIR Regional as crianças do Instituto Maná do Céu, fizeram uma surpresa e engrandeceram ainda mais o evento com o coral.

De acordo com a Presidente do Instituto, Carla Rodrigues, o objetivo é trabalhar para garantir os direitos da criança e do adolescente.

O Instituto vai completar 10 anos e possui 89 crianças e adolescentes, que quando não estão na escola, estão lá, participando de oficinas, teatros, corais, palestras e muitas outras atividades.

