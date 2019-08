Compromisso cumprido: Coronel David articula e Governo publica resultado do TAF da PM/BM de MS

O candidato poderá consultar o motivo de sua inaptidão, bem como acessar as respectivas filmagens e a cronometragem individual da prova de corrida, por meio da área do candidato, acessando o endereço www.fapems.org.br.

Mais um compromisso cumprido pelo deputado estadual Coronel David (PSL) em relação aos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul. A informação já havia sido confirmada pelo parlamentar na última sexta-feira (9) e nesta segunda-feira (12), o Governo do Estado publicou em Diário Oficial o período de disposição das imagens do TAF (Teste de Aptidão Física) e o período para o candidato interpor recurso administrativo. “O Coronel David já adiantou para os candidatos esta informação e felizmente foi concretizada por meio do Diário Oficial. Agradecemos o deputado, pois ele está atuando junto ao Governo para que o concurso caminhe o mais rápido possível”, disse Jean Carlos Tavares de Oliveira, presidente da Comissão dos aprovados no concurso.

Comprometido com a segurança pública e com os candidatos aprovados, Coronel David buscou informações junto a Fapems sobre o andamento do certame e na sexta-feira (9) confirmou a publicação do edital. “Sempre buscamos atuar com diálogo junto ao Governo do Estado para que todos os concursos relacionados à segurança pública tivessem andamento. Tivemos muitos avanços no concurso da Agepen e agora com o da Polícia e Bombeiro Militar de MS não foi diferente. Vamos continuar a luta para que em breve os futuros agentes penitenciários, policiais e bombeiros militares reforcem o quadro dos servidores da segurança pública do nosso Estado”, frisou Coronel David.

Prazo de recursos

De acordo com a publicação no DOEMS, “o candidato poderá consultar o motivo de sua inaptidão, bem como acessar as respectivas filmagens e a cronometragem individual da prova de corrida, por meio da área do candidato, acessando o endereço www.fapems.org.br. O acesso às filmagens pertinentes ao Exame de Capacidade Física estará disponível ao candidato que as requereu no período entre às 8 horas do dia 12 de agosto de 2019 às 17 horas do dia 13 de agosto de 2019, por meio da área do candidato, acessando o endereço www.fapems.org.br, desde que observadas as disposições constantes do Edital n. 32/2019 – SAD/SEJUSP/CBMMS/QOE, de 10 de junho de 2019.2. O candidato poderá interpor recurso administrativo por discordância do resultado do Exame de Capacidade Física, no período entre às 8 horas do dia 12 de agosto de 2019 e às 17 horas do dia 13 de agosto de 2019, por meio da área do candidato, acessando o endereço www.fapems.org.br.3.”

