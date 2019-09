ComprasGov assegura gestão eficiente de recursos públicos ao Estado

Anualmente, todas as Secretarias do Estado e suas vinculadas realizam o Plano Estadual de Compras Governamentais (ComprasGov) com o objetivo de prever as aquisições futuras de bens e serviços para o ano subsequente. A partir desta semana, a elaboração do planejamento para 2020 já pode ser realizada pelos Setores de Compras de cada unidade. O prazo de preenchimento teve início no dia 02 de setembro e segue até o dia 04 de outubro.

Com o ComprasGov, todas as demandas do Estado são unificadas, bem como, possibilitam a padronização do que será adquirido e um melhor planejamento das compras, garantindo economia aos cofres públicos.

De acordo com a superintendente de Gestão de Compras e Materiais, Ana Carolina Nardes, uma boa aquisição inicia por meio de um bom planejamento, onde as compras estaduais têm projeções mais confiáveis, além de um acompanhamento dos gastos orçamentários e programações anuais mais eficientes.

“Em suas análises, os Tribunais de Contas e Ministério Público têm cobrado da Administração Pública que realize estudos técnicos preliminares com critérios objetivos para as aquisições e quantificações. A partir do plano de compras, nós verificaremos a real necessidade das unidades para fazer aquisições melhores formatadas, evitando assim, desperdícios e prezando pela economia”, avaliou.

Na mesma linha, o secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, reforça que o ComprasGov auxilia o processo de gestão ao permitir um bom planejamento de compras.

“Com a gestão eficiente dos recursos públicos asseguramos economia ao Estado, transparência nos processos licitatórios, além de fortalecer a economia ao fomentar a participação de fornecedores locais nas compras públicas”, ressalta.

O preenchimento do Plano de Compras 2020 pode ser realizado através do banner “Área do Servidor” disponível no site da Central de Compras. Após a solicitação, os pedidos serão analisados e a previsão de compras será definida conforme solicitação e real necessidade.

