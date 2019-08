Comitiva dos Chefs se consolida como evento gastronômico de valorização da culinária regional

O terceiro e último dia do Festival gastronômico Comitiva dos Chefs começou animado com a apresentação da banda Beatles Maníacos e com a final do concurso de churrasqueiro amador. Os três finalistas começaram por volta das 12h o preparo e apresentaram aos jurados seus pratos às 14h. O primeiro colocado foi senhor Florêncio Ferreira Ornelas com prato Prime Rib a Ornelas.

“Foi um desafio, nunca tinha preparado esta carne e resolvi fazer para o festival usando meu tempero que é a base de ervas. Fico muito feliz por mim e todos os participantes por termos esse espaço para mostrar o que sabemos fazer e aprender mais.”

O segundo colocado foi Ébano Augusto de Oliveira Lopes com a Pizza de Pacu à moda do seu Hideo, e terceiro colocado foi Diego da Silva Costa com Prime Rib com molho de tomate assado e vinagrete de abacaxi.

Dando sequencia às aulas show do domingo, o público se surpreendeu com a variedade de sabores apresentados pelos chefs Kalymaracaya, Magda Moraes, Edson Goulart, Edu Rejalla, Cesar Bennett, Ana Oliveira e Andrea Diniz. Moqueca vegana, flan de jatobá, pastel de mandioca com vinagrete de maxixe, ceviche, risoto com carne seca e banana da terra, pintado com banana da terra, e bolo fanta deram toque especial ao último dia festival.

Para o estudante de mestrado da UFMS, Alex Araujo, o Comitiva dos Chefs se tornou uma referência quando se fala em eventos de gastronomia no Estado, não só pela qualidade das aulas, dos pratos servidos no Corredor Gastronômico, mas também pela oportunidade que festival oferece de conhecer de forma mais profunda a culinária sul-mato-grossense. “Estou iniciando uma pesquisa sobre a relação direta de compra e venda entre produtores e chefs de cozinha, e o que me atraiu foi o fato de o festival focar na culinária regional e o encontro que isso proporciona entre chefs e produtores de alimentos, em especial da agricultura familiar e de comunidades tradicionais.”

Cinema, Artesanato e Teatro

Paralelo às aulas show, no auditório da Plataforma Cultural, foi exibido, no Cine Comitiva, o documentário “À mesa: Campo Grande de Sabores”, de direção de André Patroni, Kleomar Carneiro e Paulo Higa. Em seguida, foi realizada uma mesa redonda sobre tema “A influência dos imigrantes na gastronomia do Mato Grosso do Sul.”

Além de gastronomia, artesanato e cinema, o Festival Comitiva dos Chefs preparou uma programação especial para as crianças. Durante todo fim de semana, foram realizadas oficinas de cerâmica, ministradas pela ceramista Alexandra Camillo, e no domingo o palco do Comitiva ficou ainda mais festivo com as apresentações dos grupos Circo do Mato e Prosa e Segredo.

Esta é a 2ª edição do Festival Gastronômico Comitiva dos Chefs. Este ano o projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) da Prefeitura de Campo Grande e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

