Comissão dos Direitos dos Idosos da OAB/MS participa de eventos na Capital

Às vésperas do dia em que é celebrado o Dia do Idoso – 1º de outubro, a Comissão dos Direitos dos Idosos, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, prestigiou três importantes eventos sobre o tema, realizado em Campo Grande.

A série de participações se iniciou no dia 26, em audiência pública realizada pelos vereadores da Câmara Municipal para discutir políticas públicas para reinserção de idosos no mercado de trabalho. “Foi muito importante esse debate. Primeiro, porque é preciso discutirmos políticas públicas para as pessoas idosas. Segundo, porque as pessoas estão se aposentando e se sentem úteis e saudáveis, querendo continuar a ter uma vida produtiva. Além de o valor da aposentadoria muitas vezes não ser suficiente para cobrir as despesas, fazendo-se ser necessária a renda extra”, pontuou a Presidente da Comissão, Advogada Liliam Veronese.

No dia seguinte (27), a Comissão participou da 1ª Reunião Ampliada do Conselho Estadual dos Direitos da Defesa da Pessoa Idosa, realizada no auditório do Imasul. Quem representou a OAB/MS foi Liliam Veronese, que também atua como Vice-Presidente do Conselho. O tema em pauta foi: “O desafio de envelhecer no século XXI”.

Acerca deste evento, a Advogada frisa a atual situação da população idosa. “Não é segredo que estamos envelhecendo e a sociedade ainda não está preparada para isso. É preciso ter atenção especial na qualidade de vida para que possamos envelhecer com saúde: física e mental. A reunião ampliada permitiu fazermos essa reflexão e conscientizarmos da importância de termos uma boa alimentação, a preservação do meio ambiente e outros aspectos que influenciam para a melhor qualidade de vida”, declarou.

A terceira atividade foi realizada no sábado (28), na Praça Ary Coelho. Trata-se da Caminhada Feliz: rumo à dignidade, organizada pelo Fórum Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a OAB/MS, por meio das Comissões dos Direitos dos Idosos e de Direito Previdenciário). No local, foram prestadas orientação jurídica.

Segundo Liliam, o principal objetivo foi conscientizar a sociedade da responsabilidade com a pessoa idosa, mostrando os direitos e deveres. “É um dever jurídico e moral de todas as pessoas tratarem com respeito e dignidade às pessoas idosas. Afinal, a dignidade nunca envelhece”, ponderou.

Também presente na caminhada, a Vice-Presidente da Comissão dos Direitos dos Idosos, Rita Luz, relacionou a questão com o poema de Fernando Pessoa: “Quando olho um idoso, não vejo uma pessoa com vários anos, mas sim, vários anos, histórias, conhecimentos e conselhos, em uma única pessoa. Cuidar, respeitar a pessoa idosa é preservar nossa história”, disse complementando: “essa é a minha conclusão quando vejo idosos participando ativamente de eventos, festas, se produzindo O respeito à dignidade com responsabilidade a essas pessoas”.

Vice-Presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Luciene Shimabukuro falou da satisfação em participar da ação. “Acredito que devemos cada vez mais nos mobilizar e sensibilizar a sociedade sobre como proteger e garantir os direitos e a dignidade não apenas dos idosos, mas também de toda população. Envelhecer faz parte da vida, e assim alcançarmos a velhice com dignidade”, destacou.

Também estiveram presentes as advogadas Marcela Marina de Araújo e Penélope Sara Caixeta Del Pino.

Comentários