Comercial bate o Operário no Comerário 196

Deu Colorado no 196º Comerário. Neste sábado (22.02), o Comercial venceu por 2 a 0 o Operário, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande. Além do clássico campo-grandense, mais três partidas movimentaram a sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

Os gols do clássico mais tradicional do Estado só saíram na reta final da etapa complementar. Mateus Noturno fez o primeiro, em chute próximo à marca da cal, aos 39’. Cinco minutos depois, Marcelinho cruzou a bola do lado direito. O lateral operariano Rhuan tentou interceptar e acabou colocando a bola contra sua própria meta.