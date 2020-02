Comerário com 195 duelos, a história catalogada jogo a jogo

Comerário é a denominação dada ao confronto Comercial e Operário, o maior e mais importante da história do futebol sul-mato-grossense.

O clássico, surgido no início dos anos 60,é detentor dos maiores públicos e da maior rivalidade na história do futebol desde a época do Mato Grosso uno.

Sua importância foi tanta que foi fonte destacada de movimentação da economia de Campo Grand, e pode ser considerado patrimônio da história cultural da cidade e do Estado.

Trabalho único feito por este jornalista, que traça essas pequenas linhas, conseguiu pesquisar por oito anos (1990 a 1999), a história do futebol profissional do MS, e por conseqüência levantar parte da história e dados estatísticos do Clássico Comerário que hoje são aproveitados pela imprensa, porém alguns dados carecem de atualização.

São informações e dados estatísticos que nem mesmo Comercial, Operário e Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul tem em seus anais.

Dados catalogados jogo a jogo desde 20 de Janeiro de 1973, data do primeiro clássico Comerário, constam 195 confrontos realizados. Nossas fontes são buscas incessantes em arquivos de jornais diários da Capital e do interior, clubes, Estádio Morenão e Federação de Futebol, além de acompanhamento pessoal detalhado de 1989 pra cá. É importante destacar que são levantamentos feitos com apoio de diversos profissionais e personalidades da história, como Marco Antônio Silvestre, Artur Mário, Elson Pinheiros, Mário Mendonça, Nina Costa, Ricardo Paredes e outros.

Estão inclusos jogos pelo Estadual Mato-grossense, Sul-mato-grossense, Brasileiros, Copa Campo Grande, Copa Governador do Estado, Taça Corumbá, Taça Dourados e amistosos diversos. Recordar a história e colocar a estatística em pauta é valorizar o presente e pensar em aprimorar o futuro.

INCLUSÃO DE TRÊS JOGOS

O Clássico deste sábado entre Comercial e Operário será o de nº 196 da história. Agora, com a inclusão dos jogos realizados pela Taça Corumbá confronto do dia 17/06/1983 com placar 2 a 1 para o Galo, e Taça Dourados, realizado no dia 13/07/1984, nesses dois jogos o árbitro foi Mário Ramão Benites. Nesta atualização também consta o clássico conhecido como jogo teste, realizado em 14 de Dezembro de 1978. Este confronto com tal denominação não foi cumprido à regra 11 da época, a Lei do impedimento. No jogo que não teve impedimento, o Comercial venceu por 3 a 0.

ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS

Confrontos: 195

Vitórias do Comercial: 52

Vitórias do Operário: 76

Empates: 67

JOGOS EM ESTADUAIS-MS

Confrontos: 93

Vitórias do Comercial: 30

Vitórias do Operário: 35

Empates: 27

Gols do Comercial: 91

Gols do Operário: 107

1º CONFRONTO DA HISTÓRIA – FASE DO PROFISSIONALISMO

20 /01/1973

Comercial 0 x 1 Operário – Local: Estádio Pedro Pedrossian (Morenão)

Gol: Pinho, 30 min do 1º tempo,

OBS. O gol foi assinalado de pé direito, de fora da área. O goleiro do Comercial falhou no lance.

Público pagante: 6.071

Renda: 51.035,00 Cruzeiros

Árbitro: Mário Vinhas (RJ)

Assistentes: Ladslau de Oliveira e Agnaldo Barros (RJ)

GOLS MAIS RÁPIDOS

07/04/1996 E.C.Comercial 3 x 1 Operário FC

Gols: 21 segundos Tainha (ECC)

MAIOR PÚBLICO PAGANTE GERAL- TAÇA CAMPO GRANDE

23.247 -no Morenão, dia 11/08/1974

MAIOR PÚBLICO PAGANTE EM ESTADUAIS/MS

19.630 – no morenão, dia 19/11/1981

FONTE: Marcelo Nunes

