Começa pavimentação em outro trecho duplicado da Avenida Zulmira Borba

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta quarta-feira (13) a pavimentação de um novo trecho da Avenida Zulmira Borba (que está sendo duplicado) e o recapeamento da pista antiga. A Zulmira é a principal via comercial e de acesso ao Bairro Nova Lima e aos residenciais Oscar Salazar, José Tavares e Tarsila do Amaral. Foram implantados 600 metros de drenagem a partir do cruzamento com a Rua Major Giovani Francisco Nadalin. Nesta etapa, o recapeamento será feito numa extensão de quase um quilômetro até a Rua Francisco Pereira Coutinho.

A Avenida Zulmira Borba já foi recapeada e duplicada (como parte das obras do Nova Lima etapa A) no trecho entre as avenidas Cônsul Assaf Trad e Jerônimo Albuquerque. Com esta nova etapa, faltará revitalizar o trecho entre as ruas Jerônimo Albuquerque e Francisco Pereira, obra prevista na etapa B da frente de pavimentação do Nova Lima, programada para 2020.

“Esta avenida é muito movimentada, sendo necessária uma segunda pista. Hoje , principalmente, nos horários de entrada e saída do trabalho, o trânsito fica difícil”, avalia a dona de casa Terezinha Pontes, que há 7 anos mora no José Tavares, na Rua Otaviano Gomes da Cunha (recém-asfaltada), a poucos metros do trecho da Zulmira onde está sendo construída uma galeria de águas pluviais. Ela comemora a chegada do asfalto porque “significa valorização do imóvel e garante uma melhor qualidade de vida”.

Para o aposentado Francisco Malaquias, 74 anos, morador do Residencial José Tavares, a duplicação da Zulmira Borba, além de melhorar o trânsito, vai garantir mais segurança a ciclistas e pedestres no trecho da rua perto da unidade básica de saúde e da escola municipal de educação infantil.

Investimento

O Complexo José Tavares é um projeto de drenagem, pavimentação e recapeamento, com investimento de quase R$ 19 milhões, abrangendo quase 6 quilômetros de drenagem (exatos 5,9 km), 14,9 km de pavimentação de 45 ruas localizadas no perímetro acima da Rua Francisco Pereira Coutinho, entre as ruas Marques de Herval (o Corredor do Nova Lima) e Venam Soares, no Vida Nova. Mais de 85% do asfalto foi concluído, beneficiando os conjuntos habitacionais Oscar Salazar, José Tavares e Parque Iguatemi.

